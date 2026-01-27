Pirámide de Lotería de Panamá | sorteo de este miércoles 28 de enero 2026, según la IA

Este miércoles 28 de enero de 2026 se realizará el sorteo miercolito de la Lotería Nacional de Beneficencia y muchos panameños acudirán en busca de sus billetes y posibilidades con la esperanza de obtener un premio importante en este sorteo.

Te compartimos los números de la pirámide de la suerte, calculados en función del sorteo de la Lotería Nacional de este domingo 25 de diciembre:

6

9

4

Combinaciones de 2 dígitos recomendadas para este miercoles 28 de enero:

94, 49, 40, 96, 69, 46, 64, 99, 66, 44 y arrópese con el 25 o el 83 fechas de cumpleaños del exvicepresidente de Panamá, que anda en el ojo del huracán ahora mismo.

Resultados del sorteo dominical correspondiente al 25 de enero de 2026:

Primer Premio: 3942

Letras: AADC

Serie: 25

Folio: 11

Segundo Premio: 6826

Tercer Premio: 8408