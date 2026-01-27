Pirámide de Lotería de Panamá | sorteo de este miércoles 28 de enero 2026, según la IA

Este miércoles 28 de enero de 2026 se realizará el sorteo miercolito de la Lotería Nacional de Beneficencia y muchos panameños acudirán en busca de sus billetes y posibilidades con la esperanza de obtener un premio importante en este sorteo. <i><b>Te compartimos los números de la pirámide de la suerte, calculados en función del sorteo de la <a rel="nofollow noopener noreferrer" href="https://www.laestrella.com.pa/tag/-/meta/lnb-loteria-nacional-de-beneficencia" target="_blank">Lotería Nacional </a>de este domingo 25 de diciembre:</b></i>694Combinaciones de 2 dígitos recomendadas para este miercoles 28 de enero:<b>94, 49, 40, 96, 69, 46, 64, 99, 66, 44 y arrópese con el 25 o el 83 fechas de cumpleaños del exvicepresidente de Panamá, que anda en el ojo del huracán ahora mismo.</b>Resultados del sorteo dominical correspondiente al 25 de enero de 2026:<b>Primer Premio: 3942</b><b>Letras: AADC</b><b>Serie: 25</b> <b>Folio: 11</b><b>Segundo Premio: 6826</b><b>Tercer Premio: 8408</b>