  1. Inicio
  2. >  Panamá
  3. >  Nacional
Nacional

EN VIVO | Lotería Nacional de Panamá - Resultados del sorteo del miércoles 28 de enero de 2026

EN VIVO | Lotería Nacional de Panamá - Resultados del sorteo del miércoles 28 de enero de 2026
| Archivo | La Estrella de Panamá
Por
Redacción La Estrella de Panamá
  • 28/01/2026 12:58
El sorteo de la Lotería Nacional de este miércoles corresponde al número 3049.

La Lotería Nacional de Beneficencia realiza la tarde de este miércoles 28 de enero de 2026 el sorteo ordinario del miercolito, correspondiente al número 3049.

Resultados del sorteo de miercolito correspondiente al 28 de enero de 2026:

Primer Premio:

Letras:

Serie:

Folio:

Segundo Premio:

Tercer Premio:

¿Qué es el sorteo de miercolito y cuáles son los premios?

El sorteo es uno de los regulares de la Lotería Nacional de Beneficencia, realizado todos los miércoles.

Este sorteo se caracteriza por ofrecer premios a los jugadores que acierten ciertos números, y tiene una gran tradición en el país.

Existen también premios para los números que coinciden con las últimas cifras de los números ganadores, así como el segundo y tercer premio que también incluyen montos importantes.

VIDEOS
Lo Nuevo