Foro Penal reporta 266 presos políticos excarcelados en Venezuela desde el 8 de enero de 2026

La organización Foro Penal informó que, hasta el 26 de enero, se ha verificado la excarcelación de 266 presos políticos en Venezuela, como parte de un proceso iniciado el 8 de enero de 2026.

De acuerdo con la información difundida por la ONG, el registro corresponde a liberaciones confirmadas tras un anuncio público realizado por el presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela sobre excarcelaciones, aunque Foro Penal aclara que mantiene un monitoreo independiente de cada caso para validar su estatus.

El reporte subraya que estas excarcelaciones se producen en un contexto de alta atención nacional e internacional sobre la situación de los derechos humanos en Venezuela, particularmente en lo relacionado con detenciones por motivos políticos. La organización ha reiterado que su conteo se basa en verificación directa y actualización constante de datos.

Foro Penal también ha señalado en reiteradas ocasiones que, pese a las liberaciones registradas, persisten personas detenidas por razones políticas, por lo que mantiene activa su labor de documentación, asistencia legal y denuncia ante instancias nacionales e internacionales.

La ONG recordó que continuará informando sobre cualquier nueva excarcelación o variación en las cifras, al tiempo que insiste en la necesidad de libertad plena para todos los presos políticos y el respeto al debido proceso.

El balance divulgado este 26 de enero se convierte en uno de los registros más relevantes del año en curso sobre la situación carcelaria de personas detenidas por motivos políticos en Venezuela.