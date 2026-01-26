ATTT inicia inspección de buses colegiales y anuncia requisitos obligatorios

La <b><a href="/tag/-/meta/attt-autoridad-del-transito-y-transporte-terrestre">Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT)</a></b> informó que a partir del próximo 2 de febrero iniciará la inspección de buses colegiales de manera escalonada a nivel nacional, con el objetivo de garantizar un transporte escolar seguro ante el inicio del año escolar 2026.De acuerdo con el cronograma establecido, las inspecciones se realizarán <b>del 2 al 6 de febrero</b> en las provincias de <b>Bocas del Toro, Chiriquí y Panamá Oeste</b>. <b>Del 4 al 6 de febrero se inspeccionarán las unidades en Los Santos, Herrera, Veraguas y Coclé.</b>Asimismo, <b>del 9 al 13 de febrero las revisiones continuarán en Panamá Norte, San Miguelito, Panamá Centro y Colón</b>, mientras que <b>en la provincia de Darién las inspecciones se efectuarán los días 23 y 24 de febrero.</b>