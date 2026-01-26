ATTT inicia inspección de buses colegiales y anuncia requisitos obligatorios

Asimismo, del 9 al 13 de febrero las revisiones continuarán en Panamá Norte, San Miguelito, Panamá Centro y Colón , mientras que en la provincia de Darién las inspecciones se efectuarán los días 23 y 24 de febrero.

De acuerdo con el cronograma establecido, las inspecciones se realizarán del 2 al 6 de febrero en las provincias de Bocas del Toro, Chiriquí y Panamá Oeste . Del 4 al 6 de febrero se inspeccionarán las unidades en Los Santos, Herrera, Veraguas y Coclé.

La Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT) informó que a partir del próximo 2 de febrero iniciará la inspección de buses colegiales de manera escalonada a nivel nacional, con el objetivo de garantizar un transporte escolar seguro ante el inicio del año escolar 2026.

Buses colegiales deberán cumplir estrictos requisitos de seguridad

Durante el proceso de inspección, la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT) verificará que los buses colegiales cuenten con seguro de daños a terceros y seguro de asiento. También se evaluará el estado de la carrocería interna y externa, la pintura amarilla reglamentaria, la tapicería, el sistema de iluminación —luces delanteras, traseras, internas, de freno y de retroceso— y que la altura frontal de la unidad no presente modificaciones.

La entidad recomendó además la instalación de papel nanocerámico solar, como medida para proteger a los estudiantes del sol sin afectar la visibilidad, la cual debe mantenerse al 100 %. No obstante, la ATTT aplicará un criterio de flexibilidad, permitiendo el uso de papel ahumado hasta grado 1, con el fin de que los estudiantes viajen en un ambiente agradable y fresco.

Durante la revisión también se comprobará que la cantidad de asientos corresponda a la configuración original del bus, sin asientos adicionales. Asimismo, las llantas y rines deberán estar en buen estado y con las medidas de fábrica, al igual que las defensas, retrovisores y parabrisas.

Las unidades deberán contar con herramientas de seguridad obligatorias, entre ellas: extintor, cruceta, gato hidráulico, llanta de repuesto, cinta reflectiva sin modificaciones, triángulo de seguridad y freno de emergencia en buen estado.

La ATTT recordó que es obligatorio el uso del letrero “COLEGIAL”, en letra Arial, colocado de forma visible en las partes frontal, lateral y posterior del bus. El rotulado debe ser legible y realizado únicamente con pintura, quedando prohibido el uso de calcomanías o materiales impresos.

Las dimensiones reglamentarias establecen que el número de placa debe tener un tamaño de cuatro pulgadas. En el caso del letrero “COLEGIAL”, deberá ser de seis pulgadas en buses con capacidad de hasta 15 pasajeros y de nueve pulgadas en buses con capacidad mayor a 15 pasajeros o tipo coaster.

Finalmente, los propietarios deberán presentar copia del Registro Único Vehicular, copias de los seguros de responsabilidad civil y de asiento, así como el revisado vehicular y el certificado de operación vigentes.