Planta de Chilibre se paralizará 18 horas: alerta por el agua

La planta potabilizadora de Chilibre paralizará sus operaciones por un período de 18 horas durante este fin de semana (sábado 31 de enero y domingo 1 de febrero), debido a trabajos relacionados con la interconexión del Anillo del Este y labores de mantenimiento en la subestación eléctrica, informó el director del Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (IDAAN), Rutilio Villarreal.

El funcionario explicó que estas acciones forman parte de los proyectos destinados a mejorar la capacidad y confiabilidad del sistema de distribución de agua potable en la ciudad de Panamá y zonas aledañas. Durante la suspensión, se prevén afectaciones en el suministro de agua potable en sectores que dependen de esta planta.

Villarreal recomendó a la población tomar las previsiones necesarias, como el almacenamiento responsable de agua, mientras duren los trabajos programados.

Asimismo, el director del IDAAN ofreció un informe sobre los trabajos de desinfección de tuberías que se desarrollan en la región de Azuero, los cuales buscan garantizar la calidad del agua y la seguridad sanitaria para los residentes de esta zona del país.

El IDAAN reiteró que, una vez culminadas las labores, el servicio se restablecerá de manera progresiva.