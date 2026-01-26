Planta de Chilibre se paralizará 18 horas: alerta por el agua

<b>La planta potabilizadora de Chilibre</b> paralizará sus operaciones <b>por un período de 18 horas durante este fin de semana</b> (sábado 31 de enero y domingo 1 de febrero), debido a trabajos relacionados con la interconexión del <b>Anillo del Este</b> y labores de mantenimiento en la subestación eléctrica, informó el director del <b>Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (IDAAN), Rutilio Villarreal.</b>El funcionario explicó que estas acciones forman parte de los proyectos destinados a mejorar la capacidad y confiabilidad del sistema de distribución de agua potable en la ciudad de <b>Panamá </b>y zonas aledañas. Durante la suspensión, se prevén afectaciones en el suministro de agua potable en sectores que dependen de esta planta.<b>Villarreal </b>recomendó a la población tomar las previsiones necesarias, como el almacenamiento responsable de agua, mientras duren los trabajos programados.Asimismo, el director del <b>IDAAN</b> ofreció un informe sobre los trabajos de desinfección de tuberías que se desarrollan en la región de <b>Azuero</b>, los cuales buscan garantizar la calidad del agua y la seguridad sanitaria para los residentes de esta zona del país.El <b>IDAAN </b>reiteró que, una vez culminadas las labores, el servicio se restablecerá de manera progresiva.