Idaan realizará desinfección de planta de Chitré el 23 y 30 de diciembre

PANAMÁ

Por
Emiliana Tuñón
  • 21/12/2025 08:22
El Idaan informó que se encuentra en la etapa final de los trabajos preparatorios para la desinfección de la planta potabilizadora Roberto Reyna, ubicada en el distrito de Chitré.

El Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (Idaan) informó que se encuentra en la etapa final de los trabajos preparatorios para la desinfección de la planta potabilizadora Roberto Reyna, ubicada en el distrito de Chitré.

De acuerdo con la entidad, las labores de desinfección se llevarán a cabo este martes 23 de diciembre, en un horario de 8:00 a.m. a 6:00 p.m., y se repetirán bajo el mismo esquema el martes 30 de diciembre.

El Idaan señaló que estos trabajos forman parte de las acciones de mantenimiento preventivo para garantizar la calidad del agua potable que se distribuye a la población, por lo que recomienda a los usuarios tomar las previsiones necesarias durante el desarrollo de las labores.

