¡Prepárese! Suspenderán el suministro de agua este 26 de diciembre en Panamá Este

El Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (Idaan) informó que este viernes 26 de diciembre de 2025 se llevará a cabo la instalación de un nuevo centro de control de motores en la toma de agua cruda de la planta potabilizadora de Pacora, como parte de las labores de modernización del sistema.

Debido a estos trabajos, se registrará interrupción temporal del suministro de agua potable en varias comunidades de Panamá Este. Entre los sectores afectados se encuentran Montemadero, Castilla Real, Condado Real, Altos de Santa Clara, Las Garzas, Tataré, Pacora, San Diego, Tanara, Paso Blanco 1 y 2, así como áreas aledañas.

El Idaan recomendó a los residentes de estas zonas tomar las previsiones necesarias, almacenando agua con antelación para cubrir sus necesidades básicas durante el periodo de los trabajos.

La entidad indicó que estas mejoras buscan optimizar la operación y confiabilidad de la planta potabilizadora, en beneficio de la población que se abastece de este sistema.