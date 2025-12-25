¡Prepárese! Suspenderán el suministro de agua este 26 de diciembre en Panamá Este

El <b><a href="/tag/-/meta/idaan-instituto-de-acueductos-y-alcantarillados-nacionales">Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (Idaan)</a></b> informó que este <b>viernes 26 de diciembre de 2025</b> se llevará a cabo la <b>instalación de un nuevo centro de control de motores</b> en la toma de agua cruda de la <b>planta potabilizadora de Pacora</b>, como parte de las labores de modernización del sistema.Debido a estos trabajos, se registrará <b>interrupción temporal del suministro de agua potable</b> en varias comunidades de Panamá Este. Entre los sectores afectados se encuentran <b>Montemadero, Castilla Real, Condado Real, Altos de Santa Clara, Las Garzas, Tataré, Pacora, San Diego, Tanara, Paso Blanco 1 y 2</b>, así como <b>áreas aledañas</b>.El Idaan recomendó a los residentes de estas zonas <b>tomar las previsiones necesarias</b>, almacenando agua con antelación para cubrir sus necesidades básicas durante el periodo de los trabajos.La entidad indicó que estas mejoras buscan <b>optimizar la operación y confiabilidad</b> de la planta potabilizadora, en beneficio de la población que se abastece de este sistema.