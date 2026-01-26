Super Bowl 2026: Patriots vs. Seahawks, la revancha épica 11 años después

Todo está listo para la disputa del Super Bowl LX. Con Bad Bunny confirmado como la principal atracción en el show del medio tiempo, tan solo hacía falta por saber a los grandes protagonistas para la noche de este 8 de febrero.

Los New England Patriots y los Seattle Seahawks se citarán en el Levi’s Stadium de Santa Clara, California para lo que será el partido más importante de la temporada en la NFL. Los Pats, como también es conocido el equipo, buscará levantar su séptimo Trofeo Vince Lombardi, mientras que los Seahawks tendrán su revancha 11 años después, tras perder contra los Pats el Super Bowl 2015 por un marcador de 28-24.

El pasado domingo 25 de enero, el equipo de New England derrotaron a los Denver Broncos por 7-10, sellando el pase a su duodécimo Super Bowl en un partido marcado por una intensa tormenta de nieve que prácticamente anuló el juego en la segunda mitad. Más allá del resultado, este fue una victoria histórica para los Pats, ya que nunca habían logrado una victoria en play-off en Denver. De hecho, en los cuatro cruces, Broncos se había llevado la victoria, incluyendo las finales de conferencia en el 2013 y 2015. Destacar que este partido estuvo marcado por una intensa nieve, provocando que el partido estuviera condicionado para los jugadores. En un principio se esperaba un clima soleado, pero la nieve arribó al Empower Field at Mile High, casa de los Broncos.

Jarrett Stidham asumió la misión casi imposible de domar a los Patriots, pero el equipo que se clasificó como líder de la AFC Este supo resolver el partido. Bo Nix, el mariscal de campo titular de los Broncos, sufrió una lesión en el tobillo en el partido anterior contra los Bills, por lo que estuvo presente en el palco durante este partido. Nix estará de baja unas 12 semanas, según informes de medios estadounidenses. Con la baja confirmada de Nix, Stidham tenía en frente un reto mayúsculo de guiar a los suyos contra los Pats. En siete temporadas en la NFL, su papel había sido prácticamente testimonial. A pesar de esto, Stidham se mostró muy seguro de inicio y llegó a sorprender en varias series ofensivas de los Broncos jugadas que pusieron a Denver por delante en el marcador en el primer cuarto. El primer pase para llegar a la zona prometida fue de 42 yardas para Marvin Mims y luego llegó el pase de anotación para Courtland Sutton desde la zona de anotación. A partir del segundo cuarto, a Stidham le costó hilar jugadas ofensivas ante una de las mejores defensivas de la liga. Del otro lado de la moneda, los Pats estaban retomando terreno. El empate llegó a unos dos minutos del descanso, con un touchdown de Drake Maye. Maye, el quarterback de los Patriots, hará historia en este Super Bowl al ser el jugador titular en su posición más joven en jugar el partido decisivo de la temporada desde que lo hiciera Dan Marino. El venezolano Andy Borregales anotó un gol de campo desde 23 yardas en el tercer cuarto para asegurar el partido para los Pats. Borregales será uno de los latinos que dirán presente en el Super LX. También estarán Elijah Arroyo, Julian Love (ambos con ascendencia mexicana), Christian Gonzalez (madre colombiana) y Jaylinn Hawkins de Panamá. El último cuarto prácticamente no se pudo disputar ya que la nieve hizo de las suyas y los jugadores no pudieron desplegar su mejor sistema de juego.

Los Seahawks cumplieron en Los Ángeles

El equipo de Seattle, quienes no llegan a un Super Bowl desde la edición XLIX precisamente contra los ‘Pats’, hicieron los deberes contra Los Ángeles Rams, equipo que venía dando la sorpresa al llegar a la final de conferencia desde la ronda del Wild Card.

Los Seahawks vencieron 31-27 a Los Ángeles Rams en el estadio Lumen Field de Seattle, con una actuación estelar del mariscal de campo Sam Darnold. Cabe destacar que los Halcones Marinos apenas se había clasificado a tres Super Bowls en toda su historia (2006, 2014 y 2015).

Sam Darnold lanzó pases para 346 yardas, con tres pases de anotación, para darle a los Seahawks el pase a este Super Bowl, partido que no llegaban hace 10 años.

Los Seahawks, la mejor defensa de la NFL, tiraron de la brillante actuación de Darnold para imponerse a los Rams.