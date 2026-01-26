Super Bowl 2026: Patriots vs. Seahawks, la revancha épica 11 años después

Jarrett Stidham asumió la misión casi imposible de domar a los Patriots, pero el equipo que se clasificó como líder de la AFC Este supo resolver el partido.Bo Nix, el mariscal de campo titular de los Broncos, sufrió una lesión en el tobillo en el partido anterior contra los Bills, por lo que estuvo presente en el palco durante este partido. Nix estará de baja unas 12 semanas, según informes de medios estadounidenses.Con la baja confirmada de Nix, Stidham tenía en frente un reto mayúsculo de guiar a los suyos contra los Pats. En siete temporadas en la NFL, su papel había sido prácticamente testimonial.A pesar de esto, Stidham se mostró muy seguro de inicio y llegó a sorprender en varias series ofensivas de los Broncos jugadas que pusieron a Denver por delante en el marcador en el primer cuarto.El primer pase para llegar a la zona prometida fue de 42 yardas para Marvin Mims y luego llegó el pase de anotación para Courtland Sutton desde la zona de anotación.A partir del segundo cuarto, a Stidham le costó hilar jugadas ofensivas ante una de las mejores defensivas de la liga. Del otro lado de la moneda, los Pats estaban retomando terreno.El empate llegó a unos dos minutos del descanso, con un <i>touchdown </i>de Drake Maye. Maye, el <i>quarterback </i>de los Patriots, hará historia en este Super Bowl al ser el jugador titular en su posición más joven en jugar el partido decisivo de la temporada desde que lo hiciera Dan Marino.El venezolano Andy Borregales anotó un gol de campo desde 23 yardas en el tercer cuarto para asegurar el partido para los Pats. Borregales será uno de los latinos que dirán presente en el Super LX. También estarán Elijah Arroyo, Julian Love (ambos con ascendencia mexicana), Christian Gonzalez (madre colombiana) y Jaylinn Hawkins de Panamá.El último cuarto prácticamente no se pudo disputar ya que la nieve hizo de las suyas y los jugadores no pudieron desplegar su mejor sistema de juego.