Panamá dice presente otra vez en el Super Bowl con Jaylinn Hawkins

Panamá vuelve a decir presente en el mayor escenario del fútbol americano. Jaylinn Hawkins, safety de 28 años, disputará el Super Bowl con los New England Patriots, tras la victoria de su equipo ante los Denver Broncos, convirtiéndose en uno de los panameños con raíces istmeñas que alcanza el máximo evento de la NFL.

Si bien inicialmente se señaló que se trataba del primer panameño en jugar un Super Bowl, existen antecedentes. El linebacker Fred Warner, quien tiene raíces panameñas, ya había participado en los Super Bowl LIV y LVIII con los San Francisco 49ers, marcando presencia panameña previa en el partido más importante de la liga.

No obstante, la participación de Hawkins mantiene un fuerte valor simbólico. El safety de sangre panameña ha construido una carrera sólida en la NFL, pasando por equipos como Atlanta Falcons, Los Angeles Chargers y Tennessee Titans, antes de llegar a New England, donde ahora tendrá la oportunidad de luchar por el anillo de campeón.

Además, Hawkins no será el único latino en esta edición del Super Bowl. El partido destaca por la presencia simultánea de varios jugadores con raíces latinoamericanas, un hecho poco común en la historia de la NFL y una señal clara del crecimiento del talento latino en la liga.

La clasificación de los Patriots convierte este Super Bowl en una cita significativa para Panamá y para la comunidad latina, que vuelve a ver su identidad representada en el mayor escaparate del deporte estadounidense, confirmando que el camino ya fue abierto —y que nuevas generaciones continúan ampliándolo.