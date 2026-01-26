  1. Inicio
PANAMÁ

Tercer pago del Pase-U 2025: Ifarhu anuncia quiénes cobran el 27 de enero

El Ifarhu informó qué provincias recibirán el pago del Pase-U este 27 de enero.
Por
Emiliana Tuñón
  • 26/01/2026 14:17
El tercer pago del Pase-U avanza y suma a la provincia de Herrera este martes 27 de enero.

El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (Ifarhu) inició este lunes 26 de enero los desembolsos pendientes correspondientes al tercer pago del programa PASE-U 2025 en las provincias de Los Santos y la Comarca Emberá Wounán.

La entidad informó que para este martes 27 de enero los pagos continuarán, sumándose la provincia de Herrera. El desembolso se realizará del 26 al 30 de enero en las provincias de Los Santos, Herrera y Coclé, así como en las regionales de Ocú, Aguadulce y la Comarca Emberá, en un horario de 7:00 a.m. a 2:00 p.m.

Para retirar el beneficio, los estudiantes deberán presentar una copia del boletín de calificaciones hasta el tercer trimestre de 2025, además de su cédula física vigente y en buen estado. En el caso de los menores de edad, será obligatorio presentar la cédula del acudiente registrado, la cual será verificada junto con la del estudiante.

El Ifarhu recordó que los beneficiarios deben cumplir con el promedio académico mínimo establecido por ley: 3.0 en el nivel primario y un promedio mínimo de 3.0 por asignatura en los niveles de premedia y media, conforme al Decreto Ejecutivo No. 1537 del 19 de agosto de 2021.

Asimismo, la institución indicó que, si el acudiente o representante legal no puede asistir al centro de pago, podrá autorizar a otra persona mediante una nota de autorización. En ese caso, será necesario presentar copias legibles de las cédulas del representante, del estudiante y de la persona designada.

Ifarhu informa centros de pago disponibles el martes 27 de enero

Entre los centros de pago del martes 27 de enero se encuentran:

LOS SANTOS

-Cancha Municipal de Pedasí

-CEBG Ernestina Sucre

-Escuela Juana Vernaza

-Colegio Francisco I. Castillero

-Centro Estudiantil María I. García

-Centro Estudiantil María I. García Ifarhu

-Cancha Municipal de Las Tablas del Colegio Manuel María Tejada Roca

-Escuela Claudio Vásquez

-Escuela Presidente Porras

COMARCA EMBERÁ WOUNÁN

-Escuela Pavarandó

-Escuela Boca de Wina

-Escuela Boca de Venado

-Escuela Boro Bichí

-Escuela Condotó

-Escuela Sinaí

-Escuela La Tortuga

-Escuela El Corozal

-Escuela José I. Guainora

-Escuela Los Morritos

-Escuela Boca de Tigre

-Escuela Río Tupiza

-Escuela Punta Grande

-Escuela Barranquillita

-Escuela Puente del Río Yape

HERRERA

-Gimnasio de CEFIB Papa Francisco

-Gimnasio del Colegio José Daniel Crespo

-CEBG Presidente John F. Kennedy

Para conocer más detalles de los centros de pago están disponibles en la página web del Ifarhu.

