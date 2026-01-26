Tercer pago del Pase-U 2025: Ifarhu anuncia quiénes cobran el 27 de enero

El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (Ifarhu) inició este lunes 26 de enero los desembolsos pendientes correspondientes al tercer pago del programa PASE-U 2025 en las provincias de Los Santos y la Comarca Emberá Wounán.

La entidad informó que para este martes 27 de enero los pagos continuarán, sumándose la provincia de Herrera. El desembolso se realizará del 26 al 30 de enero en las provincias de Los Santos, Herrera y Coclé, así como en las regionales de Ocú, Aguadulce y la Comarca Emberá, en un horario de 7:00 a.m. a 2:00 p.m.

Para retirar el beneficio, los estudiantes deberán presentar una copia del boletín de calificaciones hasta el tercer trimestre de 2025, además de su cédula física vigente y en buen estado. En el caso de los menores de edad, será obligatorio presentar la cédula del acudiente registrado, la cual será verificada junto con la del estudiante.

El Ifarhu recordó que los beneficiarios deben cumplir con el promedio académico mínimo establecido por ley: 3.0 en el nivel primario y un promedio mínimo de 3.0 por asignatura en los niveles de premedia y media, conforme al Decreto Ejecutivo No. 1537 del 19 de agosto de 2021.

Asimismo, la institución indicó que, si el acudiente o representante legal no puede asistir al centro de pago, podrá autorizar a otra persona mediante una nota de autorización. En ese caso, será necesario presentar copias legibles de las cédulas del representante, del estudiante y de la persona designada.