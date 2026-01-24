¡Ya hay fecha! Ifarhu publica calendario de pagos del tercer desembolso del Pase-U

Los detalles de los centros de pago están disponibles en la página web del Ifarhu.

El Ifarhu reiteró a los beneficiarios la importancia de acudir en las fechas asignadas y cumplir con los requisitos establecidos para evitar contratiempos durante el proceso de pago.

En la provincia de Herrera, los beneficiarios recibirán el desembolso el martes 27 y miércoles 28 de enero. Por su parte, la agencia provincial de Coclé efectuará los pagos desde el miércoles 28 hasta el viernes 30 de enero, mismo periodo establecido para el distrito de Aguadulce.

De acuerdo con el cronograma oficial, la provincia de Los Santos será la primera en recibir el pago los días lunes 26 y martes 27 de enero. En tanto, la Comarca Emberá Wounán realizará los pagos del lunes 26 al jueves 29 de enero.

El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (Ifarhu) publicó el calendario correspondiente al tercer pago del programa Pase-U en cinco regiones del país. Según informó la entidad, los desembolsos iniciarán este lunes 26 de enero.

Ifarhu detalla requisitos para el cobro del beneficio del Pase-U

El Ifarhu informó los requisitos que deben cumplir los beneficiarios del programa Pase-U al momento de acudir a cobrar el incentivo económico correspondiente.

De acuerdo con la entidad, todos los estudiantes deberán presentar una copia del boletín con las calificaciones hasta el tercer trimestre de 2025. Además, será obligatorio presentar la cédula física vigente y en buen estado del estudiante, a fin de facilitar la validación de la información durante la entrega del cheque.

En el caso de estudiantes menores de edad, también se deberá presentar la cédula del acudiente registrado, igualmente vigente y en buen estado. Ambos documentos serán verificados al momento del retiro del beneficio.

El Ifarhu recordó que los beneficiarios deben cumplir con el promedio académico mínimo establecido en la normativa vigente: un promedio final de 3.0 en la etapa de primaria y un promedio mínimo de 3.0 como calificación final por asignatura en los niveles de premedia y media, conforme al Decreto Ejecutivo No. 1537 del 19 de agosto de 2021, en su artículo 13.

La institución explicó que, si el representante legal no puede asistir al centro de pago, podrá designar a otra persona, quien deberá presentar copia de la cédula de identidad personal del representante legal, del estudiante beneficiario y de la persona autorizada para retirar el cheque. Todas las copias deben estar legibles y nítidas.

Asimismo, cuando el acudiente registrado no pueda asistir, deberá remitir una nota de autorización para la persona designada, acompañada de copias de las cédulas de identidad personal de ambas partes y de la cédula juvenil vigente del estudiante beneficiado.

Para futuros pagos, el Ifarhu aclaró que, en cumplimiento del artículo 14 del reglamento que regula el programa Pase-U, la nota de autorización deberá estar debidamente notariada, e incluir copia de la cédula del acudiente, de la persona autorizada y de la cédula juvenil del estudiante.

La entidad exhortó a los beneficiarios a cumplir con estos requisitos para evitar retrasos o inconvenientes durante el proceso de pago.