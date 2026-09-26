Incendio en Calidonia: Familias afectadas recibirán alojamiento temporal

Las 38 familias que quedaron damnificadas tras el incendio que destruyó el inmueble conocido como La Macarronera, en Calidonia, recibirán apoyo para atender sus necesidades más urgentes, mientras se busca una solución temporal de alojamiento para quienes perdieron sus viviendas.

Según informó las autoridades de la Alcaldía de Panamá a TVN Noticias, los afectados se les ha puesto a disposición un gimnasio cercano en Calidonia, donde podrán pernoctar de manera temporal. En el lugar se coordinan colchones y otros enseres básicos, debido a que muchas de las familias perdieron todas sus pertenencias durante el siniestro.

También se trabaja en la entrega de alimentación y en la atención de los niños afectados. De acuerdo con la representante del corregimiento de Calidonia,Yatzumaly Worrell, entre los damnificados hay aproximadamente 20 a 25 niños, incluidos menores de uno y dos años que requieren leche.

Entre las necesidades identificadas están los uniformes escolares, útiles, zapatillas, zapatos, alimentos y productos de limpieza.

La Junta Comunal de Calidonia habilitó un centro de acopio para recibir donaciones. La representante indicó que estarán recibiendo enseres, alimentos secos, útiles escolares e implementos de limpieza durante todo el fin de semana, hasta las 9:00 p.m.

Además de la atención inmediata, el Ministerio de Vivienda evalúa alternativas para las familias que no cuentan con otro lugar donde residir. Entre las opciones se contempla gestionar temporalmente algún tipo de alojamiento, incluso mediante hotelería local, mientras se busca una residencia permanente.

El incendio ocurrido el pasado viernes 25 de septiembre destruyó por completo la estructura de La Macarronera, un inmueble de madera de dos niveles que albergaba unos 32 apartamentos. Cerca de 150 personas fueron evacuadas y, según los reportes oficiales, no hubo personas heridas ni víctimas fatales.

Por su parte, el Sistema Nacional de Protección Civil (SINAPROC) informó que desde que recibió el primer reporte del incendio se coordinó con el Ministerio de Vivienda para brindar asistencia a los afectados. Según un reporte preliminar, 38 familias resultaron afectadas, para un total de 94 personas, entre ellas adultos mayores y niños de diferentes edades.

Como parte de la atención inicial, el Ministerio de Desarrollo Social (MIDES) entregó frazadas, kits de limpieza para mujeres y hombres, cepillos de dientes, papel higiénico, agua y almohadas, con el objetivo de cubrir las necesidades básicas de las familias afectadas.