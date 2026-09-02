Ifarhu advierte sobre uso del Pase-U y anuncia controles a compras no permitidas

El director del Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (Ifarhu), Carlos Godoy, informó que la tarjeta del Pase-U cuenta con la opción de realizar compras en línea, mientras la institución mantiene controles para evitar que el beneficio sea utilizado en transacciones no autorizadas.

Godoy explicó que la tarjeta física permite actualmente realizar compras en comercios afiliados, pero se han identificado situaciones que están siendo objeto de seguimiento por parte del Ifarhu.

Entre las prácticas detectadas se encuentran transacciones en comercios por productos que no forman parte de los artículos permitidos y casos en los que se intenta realizar una compra por un monto determinado para que el comercio entregue parte del dinero en efectivo a cambio de un porcentaje.

El funcionario advirtió que este tipo de operaciones no está permitido y señaló que tampoco se pueden utilizar los fondos del Pase-U en gasolineras, bebidas alcohólicas, cigarrillos ni materiales o artículos que no estén contemplados dentro del beneficio.