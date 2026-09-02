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Ifarhu advierte sobre uso del Pase-U y anuncia controles a compras no permitidas

El Ifarhu revela en qué se está utilizando el dinero del Pase-U
El Ifarhu revela en qué se está utilizando el dinero del Pase-U Cedida
Por
Emiliana Tuñón
  • 02/09/2026 13:53
El Ifarhu mantiene vigilancia sobre las transacciones del Pase-U para evitar el uso indebido de los fondos.

El director del Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (Ifarhu), Carlos Godoy, informó que la tarjeta del Pase-U cuenta con la opción de realizar compras en línea, mientras la institución mantiene controles para evitar que el beneficio sea utilizado en transacciones no autorizadas.

Godoy explicó que la tarjeta física permite actualmente realizar compras en comercios afiliados, pero se han identificado situaciones que están siendo objeto de seguimiento por parte del Ifarhu.

Entre las prácticas detectadas se encuentran transacciones en comercios por productos que no forman parte de los artículos permitidos y casos en los que se intenta realizar una compra por un monto determinado para que el comercio entregue parte del dinero en efectivo a cambio de un porcentaje.

El funcionario advirtió que este tipo de operaciones no está permitido y señaló que tampoco se pueden utilizar los fondos del Pase-U en gasolineras, bebidas alcohólicas, cigarrillos ni materiales o artículos que no estén contemplados dentro del beneficio.

¿En qué se puede utilizar el Pase-U?

El Ifarhu ha reiterado que los fondos están destinados a cubrir necesidades relacionadas con los estudiantes. Entre los productos y servicios permitidos se encuentran alimentos, medicamentos, ropa, calzados y útiles escolares, además de uniformes y otros artículos vinculados con la educación y el bienestar de los niños.

También está permitido utilizar el beneficio en determinados restaurantes, como parte de los gastos relacionados con alimentación.

Godoy señaló que, cuando el sistema identifica una transacción que no cumple con las condiciones establecidas, la operación es declinada.

Según los datos divulgados por la institución, aproximadamente el 6% de las transacciones realizadas ha sido declinado, lo que representa alrededor del 5% del monto total desembolsado.

Alimentación concentra la mayor parte del uso

En cuanto al destino de los fondos, el director del Ifarhu indicó que cerca del 70% del dinero utilizado corresponde a compras de alimentos.

El 30% restante se ha destinado principalmente a útiles escolares, uniformes, medicamentos y restaurantes, entre otros gastos permitidos por el programa.

El Ifarhu mantiene el seguimiento de las transacciones para verificar que los recursos sean utilizados de acuerdo con los objetivos del Pase-U y evitar prácticas que desvirtúen el propósito del beneficio.

Con los desembolsos realizados, incluyendo los correspondientes a Arraiján, el monto entregado por el programa asciende ya a aproximadamente 27.5 millones de dólares.

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