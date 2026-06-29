Centros de acopio en San Felipe: dónde donar para ayudar a los damnificados

Uno de los centros se encuentra en el gimnasio Beto Remón , ubicado en la Avenida Cuba, donde se están recibiendo útiles escolares, frazadas, artículos de aseo personal y utensilios para el hogar. Otro punto de recepción de donaciones se encuentra en la Junta Comunal de San Felipe, que en coordinación con empresas privadas adelanta las labores de atención y asistencia a las personas afectadas por el siniestro.

Tras el incendio que la tarde del domingo 28 de junio consumió un caserón de mampostería ubicado en la Avenida B , en el corregimiento de San Felipe, la Junta Comunal hizo un llamado a la solidaridad con donaciones en los centros de acopio para recolectar alimentos, artículos de higiene y enseres destinados a las familias damnificadas.

La Junta Comunal reiteró su llamado a la población para que se sume a esta iniciativa solidaria y apoyen a las familias que perdieron sus pertenencias. “Cada aporte, sin importar su tamaño, representa una esperanza para quienes hoy más lo necesitan”, expresó la entidad a través de un comunicado.

La Alcaldía de Panamá, además de habilitar un centro de acopio en el gimnasio Beto Remón, también brindó asistencia a las familias afectadas con la entrega de desayunos a los damnificados, quienes permanecen en el lugar junto a sus seres queridos mientras reciben apoyo de las autoridades.

Por su parte, el presidente de la República, José Raúl Mulino, se pronunció sobre el incendio y aseguró que el Despacho de la Primera Dama, en coordinación con las instituciones competentes, ya trabaja en la reubicación temporal de las familias afectadas en un albergue.

“Todos mis buenos deseos a que salgamos bien y que igualmente pues tenemos un trabajo que hacer en los próximos días con nuestros compatriotas aquí en Panamá” dijo.

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