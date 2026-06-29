Centros de acopio en San Felipe: dónde donar para ayudar a los damnificados

La Junta Comunal reiteró su llamado a la población para que se sume a esta iniciativa solidaria y apoyen a las familias que perdieron sus pertenencias. <i><b>'Cada aporte, sin importar su tamaño, representa una esperanza para quienes hoy más lo necesitan',</b></i> expresó la entidad a través de un comunicado.La Alcaldía de Panamá, además de habilitar un centro de acopio en el gimnasio Beto Remón, también brindó asistencia a las familias afectadas con la entrega de desayunos a los damnificados, quienes permanecen en el lugar junto a sus seres queridos mientras reciben apoyo de las autoridades.Por su parte, el presidente de la República, José Raúl Mulino, se pronunció sobre el incendio y aseguró que el Despacho de la Primera Dama, en coordinación con las instituciones competentes, ya trabaja en la reubicación temporal de las familias afectadas en un albergue.<i><b>'Todos mis buenos deseos a que salgamos bien y que igualmente pues tenemos un trabajo que hacer en los próximos días con nuestros compatriotas aquí en Panamá'</b></i> dijo..