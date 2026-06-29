Jorge Herrera llama al diálogo a dos días de la elección de la Asamblea Nacional

A solo dos días de la elección de la nueva junta directiva de la Asamblea Nacional, el actual presidente Jorge Herrera, difundió un mensaje en el que hizo un llamado a la unidad, el respeto y el diálogo como pilares para continuar construyendo consensos en el país.

A través de un video publicado en redes sociales, Herrera reflexionó sobre el trabajo realizado durante el último año y aseguró que, pese a las diferencias políticas, fue posible alcanzar acuerdos en beneficio de Panamá. “No hace falta pensar igual para avanzar juntos”, expresó.

Herrera reconoció que durante este período existieron desacuerdos y momentos complejos; sin embargo, sostuvo que el diálogo siempre ofreció mejores resultados que la confrontación.

“Demostramos que el diálogo construye más que la confrontación, porque crecer no es concidir en todo, es caminar con respeto hacia un mismo propósito”, afirmó.

Señaló que gobernar y legislar implica escuchar distintas posiciones y encontrar puntos de encuentro, dejando de lado los intereses particulares cuando se trata del bienestar del país.

En su intervención también admitió que aún quedan desafíos pendientes, aunque aseguró que el trabajo realizado permitió abrir espacios para el entendimiento entre los diferentes sectores políticos.

“Aún queda mucho por hacer y lo asumimos con humildad, pero hoy podemos decirlo con afrente en alto, tendimos puentes, abrimos espacio para el diálogo y pusimos a Panamá por encima de las diferencias”, indicó.

Herrera concluyó el mensaje reiterando que el futuro del país dependerá de la capacidad de construir acuerdos. “El futuro de Panamá se construye dialogando, escuchando y trabajando juntos, en un año aprendimos algo esencial”, concluyó.

Las declaraciones del diputado se producen en la recta final de la elección de la nueva junta directiva del Legislativo, prevista para esta semana.