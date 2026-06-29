Estados Unidos envía ayuda para Venezuela que supera los $300 millones tras los terremotos

La ampliación de la ayuda humanitaria se produce en un contexto de transformación de las relaciones entre <b>Washington </b>y <b>Caracas</b>.Los vínculos entre ambos gobiernos comenzaron a mejorar después de que las fuerzas estadounidenses capturaran al expresidente <b>Nicolás Maduro</b> en enero y la administración <b>Trump</b> iniciara una relación de trabajo con el <b>gobierno interino encabezado por Delcy Rodríguez</b>.Este nuevo escenario ha facilitado la coordinación de la respuesta internacional frente a una emergencia que mantiene a miles de venezolanos sin vivienda, servicios básicos y acceso a atención médica, mientras los organismos humanitarios advierten que las necesidades seguirán creciendo en las próximas semanas.