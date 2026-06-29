Estados Unidos envía ayuda para Venezuela que supera los $300 millones tras los terremotos

Estados Unidos incrementó a más de 300 millones de dólares la asistencia de emergencia destinada a Venezuela tras los devastadores terremotos que sacudieron la costa caribeña del país la semana pasada, una decisión que duplica el monto anunciado inicialmente y busca reforzar las labores de rescate y atención humanitaria. El gobierno del presidente Donald Trump informó este lunes que los nuevos recursos estarán dirigidos a cubrir necesidades urgentes de la población afectada, incluyendo atención médica de emergencia, distribución de alimentos, acceso a agua potable y saneamiento, refugios temporales, protección para las comunidades damnificadas y apoyo logístico. La ayuda será ejecutada mediante organizaciones humanitarias internacionales como Samaritan’s Purse, Catholic Relief Services, la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), Unicef, el Programa Mundial de Alimentos (PMA) y la Cruz Roja.

Refuerzan operaciones de búsqueda y rescate

Washington también mantiene un importante despliegue operativo sobre el terreno. Según el Departamento de Estado, Estados Unidos contribuyó a la reapertura parcial del aeropuerto de Caracas y envió buques de guerra para respaldar las operaciones de emergencia. Además, permanecen desplegados cuatro equipos urbanos de búsqueda y rescate, integrados por más de 300 socorristas especializados y cerca de dos docenas de perros entrenados, que continúan trabajando entre los escombros mientras disminuyen las posibilidades de encontrar sobrevivientes.

Crece la tragedia humanitaria

Los terremotos consecutivos de magnitud 7,2 y 7,5 registrados el pasado miércoles provocaron una de las peores catástrofes naturales de la historia reciente de Venezuela. El balance oficial reporta 1.450 personas fallecidas y 3.150 heridas. Sin embargo, las autoridades venezolanas continúan sin informar el número de desaparecidos. Las Naciones Unidas estiman que esa cifra supera las 50.000 personas, mientras continúan las labores de búsqueda en las zonas más afectadas. La emergencia volvió a generar preocupación este lunes, cuando un nuevo sismo fue percibido en Caracas y el vecino estado La Guaira, aumentando la tensión entre una población que aún enfrenta las consecuencias del desastre.

La cooperación marca un cambio en la relación bilateral