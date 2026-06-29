Colombia supera los 11 millones de víctimas tras sumar más de un millón durante el gobierno de Gustavo Petro

Solo entre enero y mayo de 2026, la Defensoría reportó <b>47.000 víctimas de desplazamiento y confinamiento</b>, un promedio cercano a <b>500 personas afectadas cada día</b> por la intensificación de la guerra en distintas regiones del país.En ese periodo también se registraron <b>40 desplazamientos masivos</b>, que afectaron a <b>7.668 personas</b>, además de <b>26 eventos de confinamiento</b>, que restringieron la movilidad de <b>39.807 habitantes</b> mediante bloqueos armados, toques de queda y controles territoriales impuestos por organizaciones ilegales.Según la <b>Defensoría</b>, estas acciones limitan el acceso a alimentos, salud y educación, al tiempo que incrementan la vulnerabilidad de comunidades indígenas y afrodescendientes.Uno de los episodios más graves ocurrió en la región del <b>Catatumbo</b>, donde más de <b>60.000 personas</b> fueron desplazadas por los enfrentamientos entre el <b>Ejército de Liberación Nacional (ELN)</b> y las disidencias de las antiguas <b>FARC </b>lideradas por el frente de 'Calarcá', pese a que este último participa en procesos de negociación con el Gobierno.