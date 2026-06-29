Bomberos remueven antena colapsada en el edificio de la Lotería en Calidonia

Actualmente, miembros del Cuerpo de Bomberos se mantienen en el sitio realizando las evaluaciones técnicas correspondientes y se encuentran en el proceso de contactar a la empresa encargada de dicha estructura para deslindar responsabilidades.Tras haberse recuperado la antena y minimizado el peligro latente, la reapertura y el control del acceso vehicular y peatonal en la zona afectada quedan bajo la responsabilidad de las autoridades de tránsito, quienes determinarán el momento seguro para normalizar el flujo en la vía.