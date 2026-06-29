Bomberos remueven antena colapsada en el edificio de la Lotería en Calidonia

La mañana de este lunes se registró el colapso de la antena ubicada en el edificio de la Lotería Nacional de Beneficencia, en el sector de Calidonia.

El Cuerpo de Bomberos informó que la estructura ya se encuentra en buen recaudo, logrando evitar un accidente o víctimas fatales en esta concurrida vía de la capital.

Al momento de inspeccionar y subir a la estructura afectada, el personal de emergencia se percató de que la antena se encontraba fragmentada en dos pedazos.

Ante esta situación, procedieron de inmediato a realizar las labores de anclaje de las partes para luego trasladarlas de forma segura hacia otra zona.