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Bomberos remueven antena colapsada en el edificio de la Lotería en Calidonia

Al momento de inspeccionar y subir a la estructura afectada, el personal de emergencia se percató de que la antena se encontraba fragmentada en dos pedazos.
Al momento de inspeccionar y subir a la estructura afectada, el personal de emergencia se percató de que la antena se encontraba fragmentada en dos pedazos. Luis García | La Estrella de Panamá
Por
Lourdes García Armuelles
  • 29/06/2026 11:09
El Cuerpo de Bomberos informó que la estructura ya se encuentra en buen recaudo, logrando evitar un accidente o víctimas fatales en esta concurrida vía de la capital

La mañana de este lunes se registró el colapso de la antena ubicada en el edificio de la Lotería Nacional de Beneficencia, en el sector de Calidonia.

El Cuerpo de Bomberos informó que la estructura ya se encuentra en buen recaudo, logrando evitar un accidente o víctimas fatales en esta concurrida vía de la capital.

Al momento de inspeccionar y subir a la estructura afectada, el personal de emergencia se percató de que la antena se encontraba fragmentada en dos pedazos.

Ante esta situación, procedieron de inmediato a realizar las labores de anclaje de las partes para luego trasladarlas de forma segura hacia otra zona.

Actualmente, miembros del Cuerpo de Bomberos se mantienen en el sitio realizando las evaluaciones técnicas correspondientes y se encuentran en el proceso de contactar a la empresa encargada de dicha estructura para deslindar responsabilidades.

Tras haberse recuperado la antena y minimizado el peligro latente, la reapertura y el control del acceso vehicular y peatonal en la zona afectada quedan bajo la responsabilidad de las autoridades de tránsito, quienes determinarán el momento seguro para normalizar el flujo en la vía.

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