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María Corina confirma su regreso a Venezuela ante la emergencia por los sismos

La líder opositora venezolana María Corina Machado
La líder opositora venezolana María Corina Machado Deposith Photo
Por
Lourdes García Armuelles
  • 28/06/2026 16:39
La líder opositora aseguró que la prioridad “absoluta” es salvar vidas y, ciertamente, consolar y ayudar a quienes se han visto afectados.

“Ha llegado el momento... Muy pronto estaré de regreso en Venezuela”, con esta frase la líder opositora María Corina Machado anunciaba, através de una entrevista con Fox News, su regreso al país ante la emergencia por los sismos ocurridos el pasado 24 de junio.

Machado justificó su decisión como un deber en acompañar a su pueblo.

”Necesitamos estar juntos. Abrazarnos para llorar y guardar luto juntos, pero también para darnos fuerza mutuamente en este momento difícil. Oramos para que Dios nos dé fuerza para seguir adelante y hacer nuestro trabajo”, contó.

La líder opositora aseguró que la prioridad “absoluta” es salvar vidas y, ciertamente, consolar y ayudar a quienes se han visto afectados.

Machado, habría solicitado en los últimos días apoyo de la administración del presidente Donald Trump para facilitar su regreso a Venezuela tras los terremotos registrados esta semana en el país, informó el diario El Nacional, con base en información de la agencia de noticias británicas Reuters.

Según la publicación, la solicitud habría generado molestia entre funcionarios de alto nivel de la administración estadounidense, de acuerdo con un funcionario de la Casa Blanca citado por Reuters.

”Apoyamos su regreso a Venezuela, pero ¿tiene que ser 24 horas después de una catástrofe humanitaria masiva en la que el número de muertos sigue aumentando?”, declaró el funcionario bajo condición de anonimato, según Reuters y publicado por El Nacional.

La cifra de víctimas mortales por los terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 que sacudieron el norte de Venezuela el pasado 24 de junio aumentó a 1.450 personas, mientras que 12.721 familias permanecen damnificadas, según el más reciente balance ofrecido este domingo por el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez.

Durante una transmisión por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV), Rodríguez calificó el desastre como “la más brutal catástrofe natural que haya sufrido nuestro país en su historia” y detalló que 3.150 personas permanecen heridas.

El funcionario señaló que el número de edificaciones afectadas ascendió a 774, de las cuales 189 colapsaron por completo y 585 presentan daños parciales. Además, 38 hospitales, 44 centros comerciales y 1.645 estructuras de diversa índole resultaron impactadas por los movimientos telúricos.

La Guaira continúa siendo el estado más golpeado por la emergencia. Desde allí, al menos 527 personas han sido trasladadas a hospitales públicos y privados de Caracas para recibir atención médica especializada.

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