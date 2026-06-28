María Corina confirma su regreso a Venezuela ante la emergencia por los sismos

“Ha llegado el momento... Muy pronto estaré de regreso en Venezuela”, con esta frase la líder opositora María Corina Machado anunciaba, através de una entrevista con Fox News, su regreso al país ante la emergencia por los sismos ocurridos el pasado 24 de junio. Machado justificó su decisión como un deber en acompañar a su pueblo. ”Necesitamos estar juntos. Abrazarnos para llorar y guardar luto juntos, pero también para darnos fuerza mutuamente en este momento difícil. Oramos para que Dios nos dé fuerza para seguir adelante y hacer nuestro trabajo”, contó. La líder opositora aseguró que la prioridad “absoluta” es salvar vidas y, ciertamente, consolar y ayudar a quienes se han visto afectados.

Machado, habría solicitado en los últimos días apoyo de la administración del presidente Donald Trump para facilitar su regreso a Venezuela tras los terremotos registrados esta semana en el país, informó el diario El Nacional, con base en información de la agencia de noticias británicas Reuters. Según la publicación, la solicitud habría generado molestia entre funcionarios de alto nivel de la administración estadounidense, de acuerdo con un funcionario de la Casa Blanca citado por Reuters. ”Apoyamos su regreso a Venezuela, pero ¿tiene que ser 24 horas después de una catástrofe humanitaria masiva en la que el número de muertos sigue aumentando?”, declaró el funcionario bajo condición de anonimato, según Reuters y publicado por El Nacional.