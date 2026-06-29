Nuevo temblor de 4,6 golpea a Caracas

Un nuevo sismo de magnitud 4,6 se registró este lunes frente a la costa del estado venezolano de La Guaira, cerca de Caracas, en medio de las labores de rescate y recuperación tras los devastadores terremotos que afectaron al país la semana pasada.

Según informó la agencia EFE, con datos de la Fundación Venezolana de Investigaciones Sismológicas (Funvisis), el movimiento telúrico se registró en una región del estado La Guaira, cerca de Caracas, donde continúan las labores de búsqueda y rescate entre los escombros.

Hasta el momento, las autoridades venezolanas no han reportado nuevas víctimas ni daños adicionales asociados a este sismo, aunque los organismos de emergencia mantienen el monitoreo constante debido a la persistencia de las réplicas.

El temblor ocurre mientras continúan las operaciones para localizar sobrevivientes y asistir a los miles de afectados por los terremotos de magnitudes 7,2 y 7,5 que sacudieron el norte del país el pasado 24 de junio.