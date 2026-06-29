China eleva a $14 millones su ayuda humanitaria a Venezuela

China anunció este lunes una nueva ayuda humanitaria para Venezuela tras los devastadores terremotos que han afectado al país, según informó el presidente chino,<a href="/tag/-/meta/xi-jinping"> Xi Jinping</a>.A través de un mensaje difundido en su cuenta en la red social X, el presidente de China <b>expresó sus condolencias a las víticimas, a sus familiares y al pueblo venezolano por las pérdidas humanas </b>y materiales ocasionadas por el desastre.El mandatario chino señaló que, China donará suministros de emergencia valorados en $14 millones para apoyar las labores de respuesta y reconstrucción en las zonas afectadas.Asimismo el gobierno chino informó que está compartiendo imágenes satelitales para facilitar las operaciones de rescate y evaluación de daños. De igual manera, empresas chinas y asociaciones de ciudadanos chinos residentes en el exterior han enviado voluntariamente maquinaria, insumos médicos y equipos de rescate a las áreas impactadas por el sismo.China reiteró que está dispuesta a brindar más apoyo a Venezuela en función de las necesidades que surjan durante el proceso de recuperación y reconstrucción.No obstante, el pasado domingo 28 de junio, el embajador de Estados Unidos en Panamá, <a href="/tag/-/meta/kevin-cabrera">Kevin Marino Cabrera</a>, había subrayado la falta de apoyo de países que se autodenominan aliados de Caracas, como China y Rusia.<b>'Cuando ocurre una catástrofe y el bienestar de nuestros amigos está en juego, EE.UU. responde',</b><i><b> </b></i>afirmó Cabrera en su cuenta de X.