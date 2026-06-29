China eleva a $14 millones su ayuda humanitaria a Venezuela

China anunció este lunes una nueva ayuda humanitaria para Venezuela tras los devastadores terremotos que han afectado al país, según informó el presidente chino, Xi Jinping.

A través de un mensaje difundido en su cuenta en la red social X, el presidente de China expresó sus condolencias a las víticimas, a sus familiares y al pueblo venezolano por las pérdidas humanas y materiales ocasionadas por el desastre.

El mandatario chino señaló que, China donará suministros de emergencia valorados en $14 millones para apoyar las labores de respuesta y reconstrucción en las zonas afectadas.

Asimismo el gobierno chino informó que está compartiendo imágenes satelitales para facilitar las operaciones de rescate y evaluación de daños.

De igual manera, empresas chinas y asociaciones de ciudadanos chinos residentes en el exterior han enviado voluntariamente maquinaria, insumos médicos y equipos de rescate a las áreas impactadas por el sismo.

China reiteró que está dispuesta a brindar más apoyo a Venezuela en función de las necesidades que surjan durante el proceso de recuperación y reconstrucción.

No obstante, el pasado domingo 28 de junio, el embajador de Estados Unidos en Panamá, Kevin Marino Cabrera, había subrayado la falta de apoyo de países que se autodenominan aliados de Caracas, como China y Rusia.

“Cuando ocurre una catástrofe y el bienestar de nuestros amigos está en juego, EE.UU. responde”, afirmó Cabrera en su cuenta de X.