Symmy Larrat: ‘Los países deben unirse para enfrentar los discursos de odio’

Uno de los ejes centrales de la estrategia brasileña a favor de las personas LGBTIQ+ consiste en mejorar la respuesta institucional frente a los delitos motivados por orientación sexual o identidad de género.La secretaria explicó que, debido a que la seguridad pública depende de los gobiernos estatales, el Ejecutivo federal ha elaborado protocolos dirigidos a las policías y al sistema judicial para unificar la atención de estos casos.Estos lineamientos buscan garantizar que las denuncias sean correctamente registradas y que la LGBTIfobia sea adecuadamente tipificada durante todo el proceso judicial.En ese contexto también fue creado el Formulario Rogéria, una herramienta desarrollada junto con el Consejo Nacional de Justicia que permitirá identificar y registrar oficialmente los casos de violencia contra personas LGBTIQ+ en las distintas delegaciones policiales del país. El nombre de dicho formulario rinde un homenaje a una de las figuras transgénero reconocida por sus aportes a la visibilización del colectivo.Según explicó Larrat, el objetivo es que el Estado brasileño asuma plenamente la producción de estadísticas oficiales sobre esta problemática. 'Hasta ahora ha sido principalmente el movimiento social quien registra las agresiones y las muertes. Queremos que el propio Estado sea responsable de esos registros', indicó la también periodista.En otro ámbito, Brasil continúa apareciendo con frecuencia en informes internacionales sobre violencia contra personas transgénero. Sin embargo, la secretaria matizó esa percepción y afirmó que parte de esa realidad responde al alto nivel de registro existente en el país. 'Brasil no necesariamente es el país donde más violencia ocurre, sino donde más se registra', afirmó.Más allá de las estadísticas, reconoció que aún existen importantes desafíos y explicó que el Gobierno trabaja en programas destinados a garantizar vivienda temporal, educación, capacitación y acceso al mercado laboral para personas trans y no binarias. Actualmente estas iniciativas funcionan en varios estados brasileños como proyectos piloto.