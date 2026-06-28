Terremoto en Venezuela: denuncian controles, trabas y politización de la ayuda en medio de la tragedia

La emergencia provocada por los terremotos que sacudieron el norte de Venezuela abrió un nuevo frente de cuestionamientos contra el gobierno de Delcy Rodríguez. Mientras los equipos de rescate continúan buscando sobrevivientes bajo los escombros y miles de familias permanecen sin acceso pleno a agua, alimentos, medicinas o refugio seguro, medios internacionales, periodistas, voluntarios y dirigentes opositores han denunciado restricciones de acceso, controles a la cobertura informativa y obstáculos para la distribución independiente de ayuda humanitaria.

La situación ha generado especial preocupación porque la tragedia ocurre en medio de una carrera contra el tiempo. Cada hora que pasa reduce las posibilidades de encontrar con vida a personas atrapadas bajo edificios colapsados, especialmente en La Guaira, una de las zonas más afectadas por los sismos. Sin embargo, al drama humano se ha sumado una creciente controversia política: ¿está el régimen facilitando la llegada de ayuda o está intentando controlar quién entra, informa y entrega asistencia?

Uno de los episodios que alimentó las críticas ocurrió este domingo, cuando Delcy Rodríguez apareció en una transmisión de Venezolana de Televisión junto a un grupo de rescatistas internacionales. Durante el acto, organizado para agradecer la labor de los brigadistas, Rodríguez admitió que los habían apartado temporalmente de sus tareas.

“Quisimos apartarlos un poco de sus tareas, que sabemos que son vitales, para agradecerles”, dijo la funcionaria durante la transmisión oficial.

La frase provocó cuestionamientos inmediatos porque fue pronunciada mientras continuaban las labores de búsqueda en las zonas devastadas y mientras familiares seguían esperando noticias de personas atrapadas bajo los escombros. Para los críticos del chavismo, la imagen resumió una de las principales denuncias de las últimas horas: la prioridad oficial no estaría puesta únicamente en acelerar la respuesta humanitaria, sino también en controlar el relato político de la tragedia.

Las denuncias no se limitan al acto televisado. Según publicó La Estrella de Panamá, el gobierno venezolano estableció nuevas condiciones para la cobertura periodística de la emergencia, mediante un sistema centralizado de acreditación y control de acceso para medios nacionales e internacionales. Periodistas presentes en el proceso de registro en La Carlota, Caracas, indicaron que debieron entregar datos personales y profesionales, como pasaporte, credenciales, tipo de sangre, correos electrónicos y contactos de emergencia, antes de poder cubrir las zonas afectadas.

La medida más cuestionada fue la imposición de un mecanismo único de traslado hacia las áreas del desastre. De acuerdo con la información suministrada a los comunicadores, solo se permitirá el ingreso a través de vehículos y convoyes organizados por el gobierno venezolano. En la práctica, esto limita la capacidad de la prensa para desplazarse de manera independiente, verificar denuncias en terreno y documentar libremente la magnitud de la emergencia.

Las restricciones también alcanzan a periodistas venezolanos. Según los reportes, no se permitirá el uso de vehículos o motocicletas acreditadas para movilizarse por cuenta propia hacia las zonas impactadas, por lo que los comunicadores deberán depender de las unidades de transporte que disponga el Ministerio de Comunicación. Hasta el momento, el gobierno no ha explicado públicamente si estas medidas responden a razones de seguridad, logística o coordinación de rescates.

El control de la información es especialmente sensible en un contexto donde las cifras oficiales cambian rápidamente y donde muchas comunidades denuncian que la ayuda no llega con la urgencia necesaria. Reuters informó que las autoridades restringieron el acceso a La Guaira, el estado más golpeado por el desastre, mientras más de 1.600 rescatistas extranjeros llegaron al país y otros equipos seguían en camino. El argumento oficial ha sido ordenar el tránsito y facilitar el paso de los equipos de emergencia, pero ciudadanos y voluntarios han denunciado que las medidas también han complicado la entrada de asistencia civil.

NTN24 reportó denuncias según las cuales funcionarios y grupos afines al chavismo estarían impidiendo que ciudadanos se organicen para llevar insumos a las zonas más afectadas. El medio citó reportes sobre centros de acopio desmontados y casos en los que agentes policiales habrían indicado que solo la alcaldía y el PSUV tenían autorización para manejar ayudas. “La ayuda no debería ser politizada”, señaló el medio al advertir sobre el riesgo de que la asistencia humanitaria quede subordinada a estructuras partidarias.

El diario español ABC también publicó que el chavismo intentaba bloquear el acceso de la ayuda humanitaria a las zonas devastadas. De acuerdo con esa cobertura, las trabas estarían afectando tanto a voluntarios como a redes ciudadanas que intentan transportar alimentos, agua, medicinas y herramientas para apoyar las labores de rescate y asistencia.

Las denuncias coinciden con testimonios recogidos por medios internacionales en las zonas afectadas. El País describió un escenario de colapso operativo en La Guaira, con cadáveres expuestos durante horas, falta de bolsas mortuorias, ausencia de materiales básicos, camillas improvisadas con puertas de madera y ciudadanos cavando con sus propias manos entre los escombros. En su cobertura, el medio español retrató una respuesta estatal sobrepasada por la magnitud del desastre y una sociedad civil obligada a ocupar los vacíos de la emergencia.

En varios puntos de La Guaira, los primeros rescates fueron realizados por vecinos, familiares y voluntarios antes de la llegada de equipos organizados. Personas sin entrenamiento formal removieron bloques, cargaron heridos, improvisaron traslados y levantaron centros espontáneos de acopio. La precariedad, según los reportes, alcanzó incluso las tareas más básicas: faltaban alcohol, guantes, etiquetas para identificar cadáveres, vehículos fúnebres, equipos de corte y maquinaria pesada.

El despliegue oficial, sin embargo, no ha sido menor en términos numéricos. Las autoridades venezolanas han informado la presencia de miles de funcionarios, militares, policías y rescatistas, además de brigadas internacionales enviadas por varios países. El gobierno insiste en que la emergencia está siendo atendida de forma coordinada y que los controles buscan evitar el caos, proteger a la población ante nuevas réplicas y garantizar que las vías permanezcan despejadas para los equipos especializados.

Pero en el terreno, la percepción de muchas comunidades es distinta. La queja más repetida no es solo que la ayuda tarde, sino que la ayuda independiente encuentre obstáculos. En una tragedia de esta magnitud, la centralización extrema puede convertirse en una barrera si no existe capacidad suficiente para distribuir los recursos con rapidez. Cuando una alcaldía, un partido o un ministerio se convierten en el único canal autorizado para recibir y entregar donaciones, el riesgo es que la asistencia pierda velocidad, transparencia y alcance.

La controversia también tiene un componente político inevitable. Venezuela llega a esta emergencia con instituciones debilitadas, servicios públicos deteriorados, hospitales con limitaciones crónicas y una profunda desconfianza ciudadana hacia el aparato estatal. En ese contexto, cualquier control sobre la ayuda o sobre la prensa es leído por sectores opositores y organizaciones civiles como un intento de administrar no solo la emergencia, sino también la imagen del poder.

El impacto humanitario sigue creciendo. Las cifras de muertos, heridos y desaparecidos aumentan conforme avanzan las labores de búsqueda. La Guaira, Caracas, Aragua, Falcón y Carabobo figuran entre las regiones más afectadas, con edificios colapsados, viviendas inhabitables, hospitales golpeados y comunidades enteras desplazadas. La ayuda internacional comenzó a movilizarse, pero su efectividad depende de la capacidad de ingresar, distribuirse y llegar directamente a quienes más la necesitan.

En medio de ese panorama, la pregunta central ya no es únicamente cuánta ayuda ha llegado a Venezuela, sino quién la controla, cómo se distribuye y por qué algunos ciudadanos denuncian que se les impide ayudar. La diferencia puede ser vital. En una emergencia sísmica, una botella de agua, una medicina, una pala o una hora de rescate pueden marcar la distancia entre la vida y la muerte.

Por ahora, el gobierno venezolano defiende su operativo y afirma que busca coordinar una respuesta ordenada. Pero las denuncias acumuladas por medios, periodistas y ciudadanos apuntan a un problema más profundo: la asistencia humanitaria estaría pasando por filtros políticos, controles administrativos y restricciones informativas en el momento en que el país necesita lo contrario: acceso rápido, transparencia total y manos suficientes para salvar vidas.

Mientras tanto, bajo los escombros, las familias siguen esperando.