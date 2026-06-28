Estrategias del Minseg se quedan en papel: delincuencia sigue sin freno en las calles

Para Susana Guerra, la última vez que sintió el peso de la inseguridad no fue en una calle oscura ni en un lugar desconocido, sino en el umbral de su propia casa. Hace menos de un mes, cuando el reloj apenas marcaba las 3:00 de la madrugada, un hombre intentó irrumpir en su vivienda, convirtiendo la quietud de la madrugada en una escena de alarma.El intruso buscaba forzar la entrada para llevarse cualquier objeto de valor. Susana reaccionó como pudo: gritó una y otra vez pidiendo auxilio, pero no obtuvo respuesta. Sin otra alternativa, enfrentó la situación por sus propios medios hasta lograr que el hombre huyera.'Salí con un machete a corretear al ladrón y en eso se me cayó la llave de la casa que cargaba', recordó al relatar su experiencia a La Decana.En esta barriada, ubicada en el corregimiento de Juan Díaz, los vecinos aseguran que los hurtos y robos se han vuelto parte de una rutina inquietante, con episodios en los que incluso la vida de las personas ha estado en riesgo.Sin embargo, la inseguridad que viven no es un hecho aislado. De acuerdo a datos del mes de mayo del Sistema Nacional Integrado de Estadística (SIEC) del Minseg, el sector este de la capital es uno de los lugares con mayores índices de hechos violentos. El pandillerismo, las rencillas delincuenciales y los ajustes de cuentas son las causas más comunes de crímenes en el país, siendo también la mayor causa de homicidios. El SIEC también señala que en Panamá ocurre un asesinato cada 15 horas, a pesar de esto destacan que el umbral criminal en el país es 'significativamente bajo'. La entidad añade que los valores del delito se han reducido significativamente.Pese a los reiterados llamados de la comunidad para una mayor presencia policial, entre los residentes también crece la desconfianza al actuar de las autoridades. 'La policía no va a venir ni por los ladrones', lamentó Clara Bethancourt, otra moradora, en declaraciones a este diario.