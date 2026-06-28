Carolina Barrero: ‘El derecho internacional protege más a los Castro que a los torturados’

El petróleo venezolano era una forma en la que primero Chávez y después Maduro pagaba los favores del régimen cubano. Y para los cubanos era una forma no sólo de subsistir, sino también de obtener divisas, porque vendían hasta el 60% de este suministro que les era regalado a potencias como China mientras los cubanos teníamos apagones.El petróleo venezolano era una forma de obtención de divisas en el mercado negro. Porque mucho de esto se hacía a través de redes de distribución global, a través de buques fantasmas y otros, para poder vender a China y a otras potencias y obtener divisas fáciles y luego mantener una situación energética que no se fuera de las manos.Al no tener esta fuente de ingresos, de gasolina, de petróleo, pues el régimen ha quedado sin posibilidad de responder, sobre todo ante los ciudadanos, y además se expone muchísimo más la dependencia que tenían.