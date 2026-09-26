Trump dice que Estados Unidos busca ‘hacer un acuerdo’ con Cuba

El presidente Donald Trump afirmó la mañana de este sábado 26 de septiembre que su administración busca llegar a un acuerdo con Cuba y descartó, por el momento, que sea necesario recurrir a una acción militar contra la isla.

“Yo diría que Cuba y nosotros vamos a hacer un trato. No creo que vamos a necesitar los militares de Cuba”, declaró Trump ante periodistas en los jardines de la Casa Blanca.

El mandatario agregó que Estados Unidos quiere “ayudar a Cuba” y “abrir Cuba” a los estadounidenses. “Tenemos gran América de Cuba. Queremos volver”, expresó, según las declaraciones difundidas.

Las palabras de Trump se conocen un día después de que CBS News informara que el Ejército de Estados Unidos analiza la disponibilidad de unidades de apoyo que podrían ser asignadas al Comando Sur durante los próximos cuatro meses, en el marco de una planificación relacionada con Cuba.

De acuerdo con CBS News, un mensaje interno del Ejército solicita información sobre la disponibilidad de seis tipos de unidades que podrían ser requeridas en un plazo de entre 90 y 120 días.

Entre las unidades contempladas figuran un batallón de apoyo logístico de combate, un batallón de ingenieros, una estructura de mando logístico, una brigada médica, una unidad de cirugía de emergencia y una brigada de policía militar.

Sin embargo, el documento no menciona directamente a Cuba, no establece cuántos efectivos serían necesarios y tampoco indica que alguna unidad haya recibido órdenes de despliegue.

CBS News atribuyó a funcionarios estadounidenses la información de que la solicitud forma parte de una planificación militar relacionada con la isla.

El Comando Sur señaló al medio que, por razones de seguridad operacional, no divulga detalles sobre posibles movimientos, despliegues o planes militares futuros.