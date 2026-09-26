Trump afirma que habló de elecciones con Delcy Rodríguez y la califica de ‘fantástica’

El presidente Donald Trump afirmó la mañana de este sábado 26 de septiembre que conversó con la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, sobre la realización de elecciones en el país sudamericano y aseguró que mantiene una buena relación con su gobierno. reportó la agencia EFE.

”Sí, hablamos de elecciones. Por cierto, ella fue muy amable y fantástica”, respondió Trump a la prensa en los jardines de la Casa Blanca la mañana de este sábado.

Las declaraciones de Trump se producen después del encuentro que sostuvo con Rodríguez en Nueva York este 22 de septiembre, en el marco de la Asamblea General de las Naciones Unidas.

Según Axios, durante esa reunión, que duró unos 15 minutos, el mandatario estadounidense insistió en que Venezuela debe avanzar hacia unas elecciones, aunque no planteó una fecha concreta.

Trump describió a Rodríguez como una dirigente “muy amable y fantástica” y destacó la relación que mantiene actualmente con el gobierno de transición venezolano.

De acuerdo con Axios, Trump enfatizó durante el encuentro la necesidad de mantener el flujo de petróleo, fortalecer las relaciones entre Washington y Caracas y avanzar hacia la celebración de elecciones. Fuentes de la Casa Blanca citadas por el medio señalaron que el mandatario considera los comicios un paso necesario en la transición venezolana.

Aunque Trump ha señalado que las elecciones deben realizarse, también ha sostenido que Venezuela todavía no está preparada para acudir a las urnas.

En declaraciones anteriores, el presidente estadounidense dijo que Rodríguez quiere que se celebren elecciones, pero consideró que el proceso político venezolano todavía es reciente y que deben existir condiciones para garantizar su realización.