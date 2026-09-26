Trump afirma que habló de elecciones con Delcy Rodríguez y la califica de ‘fantástica’

El presidente Donald Trump afirmó la mañana de este sábado 26 de septiembre que conversó con la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, sobre la realización de elecciones en el país sudamericano y aseguró que mantiene una buena relación con su gobierno. reportó la agencia EFE.
”Sí, hablamos de elecciones. Por cierto, ella fue muy amable y fantástica”, respondió Trump a la prensa en los jardines de la Casa Blanca la mañana de este sábado.
Las declaraciones de Trump se producen después del encuentro que sostuvo con Rodríguez en Nueva York este 22 de septiembre, en el marco de la Asamblea General de las Naciones Unidas.
Según Axios, durante esa reunión, que duró unos 15 minutos, el mandatario estadounidense insistió en que Venezuela debe avanzar hacia unas elecciones, aunque no planteó una fecha concreta.
Trump describió a Rodríguez como una dirigente “muy amable y fantástica” y destacó la relación que mantiene actualmente con el gobierno de transición venezolano.
De acuerdo con Axios, Trump enfatizó durante el encuentro la necesidad de mantener el flujo de petróleo, fortalecer las relaciones entre Washington y Caracas y avanzar hacia la celebración de elecciones. Fuentes de la Casa Blanca citadas por el medio señalaron que el mandatario considera los comicios un paso necesario en la transición venezolana.
Aunque Trump ha señalado que las elecciones deben realizarse, también ha sostenido que Venezuela todavía no está preparada para acudir a las urnas.
En declaraciones anteriores, el presidente estadounidense dijo que Rodríguez quiere que se celebren elecciones, pero consideró que el proceso político venezolano todavía es reciente y que deben existir condiciones para garantizar su realización.
Rodríguez, por su parte, afirmó durante su intervención ante la Asamblea General de la ONU que habrá elecciones en Venezuela y señaló que su gobierno ha abierto un diálogo político con sectores de la oposición para avanzar en un proceso con condiciones de igualdad.
El acercamiento entre Washington y Caracas también está marcado por acuerdos en materia energética. Sin embargo, la líder opositora y ganadora del Premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, espera en la ciudad de Panamá una oportunidad para regresar a Venezuela.
La administración Trump anunció en septiembre un acuerdo relacionado con los recursos petroleros venezolanos y la participación de empresas estadounidenses en su desarrollo.
Reuters, especializada en temas económicos, informó que la delegación venezolana encabezada por Rodríguez aprovechó su visita a Nueva York para mantener conversaciones con funcionarios y organismos internacionales sobre energía, deuda y minería.
Por su lado, el senador republicano Rick Scott recordó en su cuenta de X que ha sido claro sobre Rodríguez. “No es la presidenta legítima de Venezuela. Es una líder de cártel que debe cooperar con Estados Unidos mientras trabajamos hacia una verdadera transición democrática y aseguramos que se cumplan los compromisos que se han asumido”, dijo este sábado.
“Debemos restaurar las instituciones democráticas de Venezuela, comenzando con una Corte Suprema legítima que pueda garantizar elecciones libres y justas. Y para que esas elecciones sean verdaderamente libres, TODOS los candidatos deben tener la libertad de postularse y hacer campaña sin opresión, intimidación o persecución —empezando por @MariaCorinaYA. Ella debe poder regresar a casa y vivir, organizar y participar libremente en su propio país”, dijo en X.
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