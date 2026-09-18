Trump se reunirá con Delcy Rodríguez la próxima semana en Nueva York

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se reunirá la próxima semana con la presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, en el marco de la Asamblea General de las Naciones Unidas en Nueva York, según confirmó la Casa Blanca y reveló este viernes el corresponsal de ABC en España, David Alandete.

De acuerdo con la información difundida por Alandete, una fuente de la Administración estadounidense explicó a periodistas que el encuentro se realizará bajo el formato “pull aside”, utilizado para conversaciones breves entre dirigentes que coinciden en un mismo evento internacional.

Esto significa que, por el momento, no se plantea como una reunión bilateral formal, con delegaciones, una agenda propia o una comparecencia conjunta.

La posibilidad del encuentro ya había sido reportada por Axios, que señaló que Trump estaba preparando una reunión con Rodríguez durante la Asamblea General de la ONU.

La reunión será el primer encuentro presencial entre Trump y Rodríguez y se produciría en medio del acercamiento entre Washington y Caracas tras la captura de Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos en enero.

Rodríguez tiene previsto participar en la Asamblea General de la ONU en Nueva York, donde también mantiene programadas otras reuniones de alto nivel. La posibilidad de un encuentro con Trump había sido anticipada esta semana por funcionarios estadounidenses.

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, había señalado que una reunión con Rodríguez probablemente ocurriría si ella viajaba a Nueva York, mientras Trump había dejado abierta públicamente esa posibilidad.

Aunque el formato “pull aside” es menos protocolario que una reunión bilateral, el encuentro representa un nuevo contacto directo entre Trump y la dirigencia venezolana en el contexto del proceso de acercamiento entre ambos gobiernos.