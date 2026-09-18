Tribunal de Apelaciones niega el cambio de medida cautelar a Abraham Rico Pineda

Abraham Rico Pineda seguirá bajo detención domiciliaria y con brazalete electrónico, luego de que el Tribunal Superior de Apelaciones negara la solicitud presentada por su defensa para cambiar estas medidas cautelares por la obligación de reporte periódico, lo que además le habría permitido obtener un permiso laboral, informó TVN Noticias.

Durante la audiencia, la defensa argumentó que Rico Pineda ha permanecido durante un periodo prolongado bajo la medida de detención domiciliaria y sostuvo que el reporte periódico permitiría mantener el control judicial necesario para garantizar su comparecencia al proceso.

La defensa también solicitó el retiro del brazalete electrónico como parte de la modificación de las medidas cautelares.

Sin embargo, la Fiscalía de Drogas se opuso a las pretensiones de los abogados de Rico Pineda, quien es hijo del diputado del Partido Revolucionario Democrático (PRD) por San Miguelito, Raúl Pineda.

Rico Pineda enfrenta cargos por el presunto delito de blanqueo de capitales, dentro de una investigación derivada de la Operación Jericó, en la que fue aprehendido.