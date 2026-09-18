Lo que fue noticia este viernes 18 de septiembre en Panamá y el mundo

La jornada de este viernes 18 de septiembre estuvo marcada por noticias de interés nacional e internacional, con temas relacionados con investigaciones, seguridad, política y hechos judiciales.

-El contralor general de la República, Anel “Bolo” Flores, confirmó que la Contraloría mantiene una investigación relacionada con el exministro de Obras Públicas Rafael Sabonge. Como parte de las diligencias, se enviaron órdenes de cautelación a diferentes bancos para obtener información sobre bienes que podrían estar vinculados a un posible enriquecimiento injustificado.

-El embajador de Estados Unidos en Panamá, Kevin Marino Cabrera, aseguró que ambos países mantienen un trabajo conjunto para reforzar la seguridad y evitar que Panamá sea utilizado como ruta para el tráfico de drogas.

-El Movimiento Otro Camino (MOCA) confirmó un encuentro entre Ricardo Lombana y Ricardo Martinelli, aunque aclaró que la reunión no representa un acuerdo político ni una alianza electoral con miras a 2029.

-El presidente Donald Trump anunció que CNN, MSNOW y Politico quedaban fuera de la Casa Blanca con efecto inmediato. El mandatario cuestionó la cobertura de estos medios y los acusó de difundir información falsa.

-En México fue detenido Francisco Javier N., conocido como “El Trompas”, señalado como presunto responsable del asesinato de la estudiante española Claudia Tacoronte, ocurrido en Cuautla, Morelos.