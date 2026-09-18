Lombana y Martinelli se reúnen en Colombia; MOCA niega un pacto

Ricardo Lombana y Ricardo Martinelli sostuvieron un encuentro en medio de los movimientos políticos que comienzan a tomar forma con miras a las elecciones de 2029. La reunión fue confirmada por el Movimiento Otro Camino (MOCA), que descartó que el acercamiento represente un acuerdo político o una alianza electoral.
La confirmación surge después de que distintos medios de comunicación reportaran el encuentro entre el presidente de MOCA y el presidente de Realizando Metas (RM).
Según MOCA, Lombana también mantiene conversaciones con los presidentes de otros partidos políticos y con expresidentes de la República para conocer sus posiciones frente al escenario político y electoral que enfrenta el país.
“Escuchar no es pactar”, sostuvo la organización.
MOCA aseguró que su posición frente a la corrupción y las decisiones de la justicia se mantiene sin cambios y que los contactos políticos no comprometen los principios sobre los cuales el movimiento dice haberse construido desde 2017.
La reunión con Martinelli ocurre mientras en la Asamblea Nacional avanza la discusión sobre reformas al sistema electoral, un proceso que MOCA considera determinante para las condiciones de competencia de 2029.
El partido sostiene que existe una estrategia en preparación que puede afectar la transparencia de las próximas elecciones. Entre los puntos que cuestiona está el aumento del requisito para inscribir nuevos partidos y candidaturas de libre postulación, que pasaría del 2% al 3%.
También objeta que se mantenga la distribución del financiamiento electoral en 93% para los partidos políticos y 7% para los candidatos independientes, así como la propuesta de eliminar la Comisión Nacional de Reformas Electorales como espacio permanente de participación de los distintos sectores.
Para MOCA, las reglas electorales deben ser iguales para todos y no pueden diseñarse para beneficiar a un partido o grupo político en particular.
El movimiento también cuestiona el número de agrupaciones que buscan convertirse en partidos políticos.
MOCA afirma que más de una decena de grupos tramitan actualmente su constitución como partidos ante el Tribunal Electoral, mientras nueve partidos ya cuentan con reconocimiento.
La organización considera que una mayor fragmentación del voto puede modificar el escenario político de cara a 2029 y sostiene que esto puede favorecer a quienes buscan preservar el statu quo.
En su pronunciamiento, MOCA también cuestionó el escenario político de las elecciones de 2024 y afirmó que la “élite económica y política cerró filas para preservar el statu quo”.
El movimiento aseguró que aceptó los resultados de ese proceso por convicción democrática, pero advirtió que no aceptará modificaciones a las reglas electorales antes de que los ciudadanos vuelvan a las urnas.
Por ahora, MOCA insiste en que el diálogo entre Lombana y Martinelli forma parte de las conversaciones que su presidente mantiene con distintos actores políticos.
“La única alianza de MOCA es con los panameños”, concluyó el partido.
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