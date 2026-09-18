Presidente Trump prohíbe el acceso de tres medios a la Casa Blanca

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este viernes 18 de septiembre de 2026 que CNN, MSNOW y Politico quedan fuera de la Casa Blanca con efecto inmediato.

Trump informó la decisión a través de una publicación en su cuenta de Truth Social, en la que acusó a estos medios de difundir de manera constante lo que calificó como “noticias falsas”. También advirtió que otras organizaciones podrían enfrentar medidas similares si, según su criterio, mantienen ese tipo de cobertura.

“Me enorgullece anunciar que, con efecto inmediato, prohíbo la entrada a la Casa Blanca a CNN, MSNOW (¡que recientemente cambió su nombre de MSNBC debido a la falta de audiencia y credibilidad!) y Politico (receptores de una suscripción ilegal y ridícula de 8 millones de dólares, un récord histórico, directamente del Gobierno de los Estados Unidos, bajo el mandato del corrupto Joe Biden, para mantenerlos ‘vivos’”, manifestó Trump.

En su mensaje, el mandatario también cuestionó a Politico por una supuesta suscripción de 8 millones de dólares durante la administración del expresidente Joe Biden. Trump calificó ese pago como “corrupción” y vinculó el caso con sus críticas al medio.

El presidente sostuvo además que los medios de comunicación no deberían publicar lo que describió como “ficciones y mentiras” al informar sobre su administración, la Presidencia o Estados Unidos.

La decisión representa un nuevo episodio de confrontación entre Trump y determinados medios de comunicación. Según Reuters, el mandatario ha mantenido una relación conflictiva con organizaciones periodísticas cuya cobertura considera desfavorable o incorrecta.