Pase-U en Panamá Centro: Ifarhu confirma fecha y lugar para entregar las tarjetas Punch

El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (Ifarhu) informó que del 22 al 25 de septiembre de 2026 realizará la entrega de 43,160 tarjetas Punch a los acudientes de estudiantes de centros educativos de Panamá Centro.
La jornada se llevará a cabo en la Arena Roberto Durán, en Juan Díaz, en horario de 7:00 a. m. a 12:00 mediodía.
Las tarjetas serán utilizadas para el cobro del Programa de Asistencia Social Educativa Universal (Pase-U).
El Ifarhu indicó que los acudientes deben consultar la página web y redes sociales oficiales para conocer los sitios habilitados y verificar el lugar que les corresponde para retirar la tarjeta.
Los acudientes que asistan a retirar la tarjeta deberán presentar su cédula vigente o el documento correspondiente que acredite el trámite ante el Tribunal Electoral.
Además, deberán haber descargado previamente la aplicación Punch by Caja de Ahorros y completar el registro de sus datos.
El Ifarhu recomendó realizar estos pasos antes de acudir al lugar de entrega para agilizar el proceso.
La institución también pidió, en la medida de lo posible, evitar llevar acompañantes, especialmente niños, con el objetivo de facilitar la atención.
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