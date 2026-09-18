Pase-U en Panamá Centro: Ifarhu confirma fecha y lugar para entregar las tarjetas Punch

El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (Ifarhu) informó que del 22 al 25 de septiembre de 2026 realizará la entrega de 43,160 tarjetas Punch a los acudientes de estudiantes de centros educativos de Panamá Centro.

La jornada se llevará a cabo en la Arena Roberto Durán, en Juan Díaz, en horario de 7:00 a. m. a 12:00 mediodía.

Las tarjetas serán utilizadas para el cobro del Programa de Asistencia Social Educativa Universal (Pase-U).

El Ifarhu indicó que los acudientes deben consultar la página web y redes sociales oficiales para conocer los sitios habilitados y verificar el lugar que les corresponde para retirar la tarjeta.