Trabajos de mantenimiento en la red eléctrica del 21 al 27 de septiembre de 2026

Entendemos que estas actividades pueden generar inconvenientes temporales, pero son necesarias para mejorar la infraestructura y asegurar un suministro más confiable.
Ofrecemos disculpas y agradecemos la comprensión y apoyo mientras lleva a cabo estos trabajos esenciales.
Te invitamos a actualizar tus datos, esto nos permitirá enviarte información sobre trabajos de mantenimiento en tu zona: https://forms.office.com/e/qRCLGdV0S4
Estos mantenimientos forman parte del plan de inversión de 680 millones de dólares que ejecuta la empresa para los próximos cuatro años.
Estos fondos se destinarán a proyectos de calidad y mantenimiento de la red existente, incluyendo el desarrollo de nuevos circuitos y subestaciones.
Esta inversión refuerza el compromiso de Naturgy de brindar un suministro de energía confiable y sostenible en Panamá, abriendo las puertas a una era de mayor eficiencia energética y seguridad.
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