Miembro de MOCA reacciona ante posible alianza de Lombana con Martinelli

El excandidato a alcalde de San Miguelito y miembro del partido político Movimiento Otro Camino (MOCA) reaccionó este lunes a las declaraciones del líder del colectivo, Ricardo Lombana, quien no descarta una alianza con el expresidente Ricardo Martinelli rumbo a las elecciones del 2029.

“En el caso específico que se le atribuye una eventual alianza con el señor Martinelli, lo escuché decir claramente que lo primero que tiene que hacer el señor Martinelli para tener algún tipo de comunicación es estar en el país. Yo entiendo que estar en el país implica darle la cara a la condena que tiene en firme y asumir las responsabilidades en ese sentido,” manifestó Sosa. “Una vez el señor asuma sus responsabilidades legales por las cuales ha sido condenado en firme, yo creo que hay apertura para hablar con todos los sectores y con todo el mundo”, acotó.

Sosa considera que Lombana demostró “madurez política” reconociendo que “hay gente buena” en todos los partidos.

El excandidato a alcalde, quien apareció en la papeleta electoral de 2024 bajo la alianza Cambio Democrático-Panameñismo en 2024 (aunque no se inscribió en estos partidos), rechaza que se haga una alianza que traicione los principios del colectivo político.

“Yo creo que una alianza eventualmente me parece viable, siempre que esas alianzas no sean en detrimento del país, que sea un proyecto político que incluya a todo el mundo, un proyecto político que esté orientado para hacer una política de forma correcta, lejos de personas que estén vinculadas con actos de corrupción o que tengan señalamiento alguno”, concluyó.

El expresidente Martinelli mantiene una condena de 10 años y 8 meses por el delito de blanqueo de capitales en el Caso New Business. Actualmente se encuentra asilado en Colombia, esperando el veredicto por su participación en el Caso Odebrecht.