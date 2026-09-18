El nuevo Lexus ES combina versiones híbridas y eléctricas con más espacio y tecnología

El nuevo Lexus ES combina versiones híbridas y eléctricas con más espacio interior, un diseño más deportivo y nuevas tecnologías de seguridad, conectividad y confort, en una octava generación presentada en Copenhague que recupera el protagonismo de la berlina.

El jefe de Producto de Lexus España, Sergio Fernández, ha destacado durante la presentación que el ES es “un producto muy importante” para la marca en España, al ser su única berlina y una alternativa para los clientes que buscan este tipo de vehículo frente al crecimiento de los SUV.

Como primer sedán totalmente eléctrico de Lexus, “el nuevo ES es el primer paso hacia una nueva generación de modelos dentro de la marca”, ha señalado Fernández, quien ha defendido la estrategia de Lexus de ofrecer distintas tecnologías electrificadas para adaptarse a las necesidades de cada cliente.

Dos versiones eléctricas y un híbridoLa oferta española estará formada por el ES 300h, con tecnología híbrida, y dos versiones eléctricas: el ES 350e FWD, de tracción delantera, y el ES 500e AWD, con tracción total inteligente DIRECT4.

Ambas versiones eléctricas dispondrán de baterías de entre 75 y 77 kWh y admitirán un tiempo de recarga del 10 al 80 % de aproximadamente 28 minutos en cargador de corriente continua a 150 kW.

Por su parte, el ES 300h, con un motor de gasolina de cuatro cilindros y 2,5 litros de cilindrada, así como una nueva batería de iones de litio más ligera y compacta, es el primer modelo en incorporar la sexta generación del sistema híbrido de Lexus.

Más espacio y una nueva imagenEl nuevo ES crece respecto a su predecesor hasta alcanzar los 5,14 metros de longitud, 1,92 metros de anchura y hasta 1,56 metros de altura en la versión eléctrica o los 1,55 en la híbrida, con una batalla de 2,95 metros.

El diseño abandona las formas más tradicionales de la berlina para adoptar una silueta más deportiva, con una superficie luminosa en la parte trasera, que según el diseñador jefe de Lexus, Yahiko Kumai, “le da al coche una silueta increíblemente bien asentada”.

El espacio interior también aumenta, especialmente en las plazas traseras, mientras que el maletero tiene una capacidad de 517 litros en las versiones eléctricas y de 493 litros en la híbrida.

Entre los elementos de confort destaca el asiento trasero Omotenashi+, que permite reclinar los respaldos entre 28 y 38 grados e incorpora calefacción, ventilación, masaje y apoyo para las piernas.

Nuevas funciones de seguridad y conectividadEl ES estrena una nueva generación del sistema multimedia, con una pantalla central de 14 pulgadas, un cuadro de instrumentos de 12,3 pulgadas y una capacidad de almacenamiento de 256 GB.

Este sistema incluye funciones específicas para los vehículos eléctricos, como la planificación de rutas en función del nivel de batería, la localización de puntos de recarga y la estimación del tiempo necesario para las paradas.

En materia de seguridad, el modelo incorpora la cuarta generación del Lexus Safety System+, que amplía la detección de objetos y mejora la asistencia en distintas situaciones de conducción.

Previsiones de ventasLexus España prevé comercializar unas 500 unidades anuales del nuevo ES, de las que aproximadamente un tercio corresponderían a las versiones totalmente eléctricas.

Fernández ha reconocido que el mercado de las berlinas está condicionado por la expansión de los SUV, aunque ha defendido que existe un grupo de clientes que continúa buscando un sedán por su espacio, confort y posición de conducción.

El nuevo ES mantendrá así la apuesta de Lexus por la electrificación al tiempo que recupera el protagonismo de la berlina dentro de su gama.