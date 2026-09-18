Panamá se convierte en punto de investigación de la NASA sobre la atmósfera

El avión de investigación de alta altitud WB-57 de la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio de Estados Unidos (NASA, por sus siglas en inglés) fue presentado este viernes 18 de septiembre ante los medios de comunicación en su primera parada en el país, la cual se llevó a cabo en el Aeropuerto Internacional de Panamá Pacífico.

La aeronave brinda asistencia al Laboratorio de Ciencias Químicas de la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica (NOAA, por sus siglas en inglés) en su misión de investigación de alta altitud.

La aeronave llega hasta la estratosfera y, desde allí, es capaz de estudiar cómo se forman, se mueven y cambian los aerosoles en diferentes estaciones y regiones, proporcionando los datos científicos y las herramientas necesarias para crear mejores modelos climáticos y respaldar la toma de decisiones basadas en datos. Esta es la premisa del proyecto de la NOAA Procesos, Balance y Efectos Radiativos de los Aerosoles Estratosféricos (SABER, por sus siglas en inglés).

Troy Thornberry, científico de la NOAA y líder del proyecto SABER, explicó a La Estrella de Panamá que el objetivo del proyecto es estudiar los procesos que ocurren en la estratosfera, en una zona muy alta de la atmósfera. Por eso, se necesita una aeronave especial para alcanzar estas altitudes, especialmente desde los trópicos, donde se encuentran actualmente.

“Panamá es una excelente ubicación para hacer esto porque nos permite tener acceso tanto al Caribe como al Pacífico y a la convección realmente fuerte que ocurre sobre América Central y América del Sur, que impulsa procesos que tienen impactos globales. Nuestro objetivo es estudiar estos procesos y comprenderlos para poder incorporarlos a los modelos y realmente saber que podemos entender el sistema terrestre. De esa manera, cuando ocurran cambios, podremos comprender esos procesos”, expresó.

En tanto, el embajador de Estados Unidos en Panamá, Kevin Marino Cabrera, expresó que el proyecto demuestra “el liderazgo del presidente [Donald] Trump de los Estados Unidos en ciencia e innovación”.

“Como todos los niños pequeños que queríamos ser, creo que astronautas o policías o bomberos cuando estábamos creciendo, creo que estamos todos muy entusiasmados aquí de ver a los astronautas que están aquí, los cuales fueron parte de esta misión”, dijo.

Marino Cabrera señaló, además, que el territorio panameño, sus características y su clima favorecen este tipo de proyectos en los que cooperan tanto Panamá como Estados Unidos, en esta ocasión en materia científica.