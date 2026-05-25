Lombana no descarta una alianza con Ricardo Martinelli rumbo al 2029

El presidente del Movimiento Otro Camino (MOCA), Ricardo Lomabana señaló que no le cerraría la puerta a una conversación al ex presidente Ricardo Martinelli, en medio de sus planteamientos sobre posibles alianzas políticas de cara al 2029.

Durante su entrevista en Radio Panamá, Lombana sostuvo que su movimiento está “mucho más abierto” a considerar alianzas políticas y afirmó estar dispuesto a dialogar con cualquiera, reconociendo que ha cambiado la forma en la que se relaciona con figuras provenientes de partidos tradicionales.

“Yo no voy a negar a conversar con nadie, no voy a negar a darle la mano a nadie”, expresó al ser consultado sobre la posibilidad de reunirse con Martinelli, luego de que el exmandatario escribiera semanas atrás en redes sociales que “el próximo presidente se llama Ricardo Alberto”.

Lombana admitió que su discurso anterior pudo generar distancia con personas que querían acercarse a MOCA.

“Me di cuenta que muchas personas valiosas de los partidos políticos se sentían que no podían llegar a donde Lombana o a donde Mocaporque mi discurso era tan fuerte y tan radical que hacía que la gente se sintiera que estaba metiéndolos a todos en la misma bolsa”, dijo.

Sostuvo que ese cambio responde a una estrategia de apertura y no a una modificación de sus posturas frente a la corrupción. “Yo he querido y he hecho un cambio, no un cambio de principios, yo no quiero sinvergüenzas cerca de mí, yo quiero dejar claro que hay mucha gente valiosa incluso en el PRD (..) hay mucha gente valiosa en el partido RM, entonces no por haber estado inscrito en un partido, tú tienes una etiqueta en la frente” enfatizó.

El presidente de Moca confirmó que está abierto a concretar alianzas políticas para 2029, algo que en procesos anteriores no contemplaba con la misma amplitud.

“Voy a seguir siendo intransitable e intransigente cuando se trate de negociar dinero del pueblo o robar dinero del pueblo para seguir en los mismos negocioseso sí no va a cambiar y el eslogan lo van a seguir escuchando” añadió.

Sobre las próximas elecciones, reiteró sus aspiraciones presidenciales y aseguró que buscará nuevamente la Presidencia de la República.

“Para mí la tercera es la vencida” puntualizó.