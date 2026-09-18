Investigación sobre Rafael Sabonge será remitida al Ministerio Público, anuncia el contralor Flores

El contralor general de la República, Anel ‘Bolo’ Flores, confirmó que se encuentra en curso una investigación relacionada con el exministro de Obras Públicas, Rafael Sabonge, y que se han enviado órdenes de cautelación a distintas instituciones bancarias para recabar información sobre bienes que podrían estar vinculados a un posible enriquecimiento injustificado.
Flores explicó a los medios de comunicación que el proceso aún se encuentra en una etapa inicial y que, una vez concluyan los procedimientos correspondientes, la información será remitida al Ministerio Público para que determine las acciones que correspondan.
El contralor también aclaró que la cifra que se maneja actualmente es preliminar, por lo que podría aumentar o disminuir conforme avance la investigación y se obtengan nuevos elementos.
Asimismo, adelantó que en su momento se darán a conocer los casos relacionados con otros exfuncionarios que se encuentren bajo investigación.
Flores indicó que la Contraloría también mantiene pesquisas sobre varias personas de la pasada administración y de la actual, relacionadas con distintos asuntos que, según señaló, buscan esclarecer en aras de la transparencia.
Entre los casos mencionados se encuentra una investigación relacionada con el Registro Público. Sin embargo, el contralor señaló que no puede ofrecer mayores detalles mientras las pesquisas estén en curso.
Flores reiteró que estas investigaciones se encuentran en una fase inicial y que los resultados dependerán de la información que se logre recabar durante el proceso.
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