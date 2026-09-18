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Atención jubilados: CSS cambia los puntos de entrega de cheques en Changuinola

Cambian los puntos de entrega de cheques de la CSS en Changuinola.
Cambian los puntos de entrega de cheques de la CSS en Changuinola. Generado con IA
Por
Emiliana Tuñón
  • 18/09/2026 12:00
Los jubilados y pensionados de Changuinola tendrán nuevos puntos y horarios para retirar sus cheques.

La Caja de Seguro Social (CSS) anunció cambios temporales en los puntos donde se realizará la entrega de cheques a jubilados y pensionados en Changuinola, provincia de Bocas del Toro.

El lunes 21 de septiembre, los beneficiarios podrán retirar sus pagos en el auditorio del Hospital Dr. Raúl Dávila Mena, desde las 7:00 a. m. hasta las 12:00 mediodía.

Para los días martes 22 y miércoles 23 de septiembre, la entrega se trasladará al pasillo alterno al edificio de hospitalización de esta unidad de la CSS. La atención será de 7:00 a. m. a 1:00 p. m.

La institución informó además que, a partir de octubre, los pagos mediante cheque se realizarán en un nuevo punto: el Super Centro Changuinola.

La CSS pidió a los jubilados y pensionados estar atentos a estos cambios de ubicación y horarios para facilitar el proceso de entrega de sus pagos.

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