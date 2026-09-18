Atención jubilados: CSS cambia los puntos de entrega de cheques en Changuinola

La Caja de Seguro Social (CSS) anunció cambios temporales en los puntos donde se realizará la entrega de cheques a jubilados y pensionados en Changuinola, provincia de Bocas del Toro.

El lunes 21 de septiembre, los beneficiarios podrán retirar sus pagos en el auditorio del Hospital Dr. Raúl Dávila Mena, desde las 7:00 a. m. hasta las 12:00 mediodía.

Para los días martes 22 y miércoles 23 de septiembre, la entrega se trasladará al pasillo alterno al edificio de hospitalización de esta unidad de la CSS. La atención será de 7:00 a. m. a 1:00 p. m.

La institución informó además que, a partir de octubre, los pagos mediante cheque se realizarán en un nuevo punto: el Super Centro Changuinola.

La CSS pidió a los jubilados y pensionados estar atentos a estos cambios de ubicación y horarios para facilitar el proceso de entrega de sus pagos.