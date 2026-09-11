Pagos a jubilados en Panamá: así funciona el sistema de cobros de la CSS

Actualmente, los jubilados y pensionados en Panamá continúan utilizando su sistema de cobro habitual mediante acreditación bancaria (ACH) y cheques, de acuerdo con el mecanismo establecido por la Caja de Seguro Social (CSS).
La CSS realiza los pagos de las quincenas a los jubilados y pensionados según el sistema de cobro que haya escogido cada beneficiario. Estos pagos se efectúan de acuerdo con un calendario establecido desde el inicio del año, en el que se detallan las fechas correspondientes a cada pago.
Los primeros en recibir el dinero son aquellos beneficiarios que cobran mediante acreditación bancaria (ACH), ya que el pago es depositado directamente en la cuenta bancaria registrada. Posteriormente, generalmente un día después, quienes reciben su pago mediante cheque deben acudir a los centros de pago habilitados a nivel nacional que les correspondan para retirar el dinero.
Este sistema permite que los beneficiarios puedan conocer con anticipación las fechas en las que recibirán sus pagos y organizar sus compromisos económicos de acuerdo con el calendario establecido.
En algunas ocasiones, las fechas habituales de pago pueden coincidir con días feriados o no laborables. Ante estas situaciones, el calendario puede contemplar modificaciones o adelantos en las fechas de pago, con el objetivo de facilitar que los jubilados y pensionados puedan recibir sus ingresos sin mayores inconvenientes.
Por esta razón, es importante que los beneficiarios estén atentos a las comunicaciones oficiales de la CSS cuando se aproximen fechas que puedan generar cambios en el calendario habitual.
Una botella de cristal con un pequeño mensaje dentro que apenas dice ‘Remember’ da la bienvenida a ‘Ground Zero 360 - Remembrance’, muestra que abrió este...
La presidenta de Perú, Keiko Fujimori, confirmó este jueves que su país formará parte del Escudo de las Américas, la coalición contra el crimen organizado...
Durante un conversatorio en la sede de la federación, tanto Christiansen, como Jaime Penedo y el presidente del ente deportivo, Manuel Arias dieron detalles...