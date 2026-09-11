Fiscalía pide al juez acusar a dos hombres por presunta estafa agravada vinculada a proyecto en Pacora

La Fiscalía Metropolitana presentó un escrito de acusación contra los italianos Giuseppe Cicatelli y Sandro Salsano, a quienes atribuye la presunta comisión del delito contra el patrimonio económico, en la modalidad de estafa agravada, relacionada con un supuesto proyecto logístico en Pacora.

De acuerdo con la acusación presentada este lunes 31 de agosto de 2026, los hechos investigados ocurrieron entre enero de 2015 y agosto de 2017.

Según el Ministerio Público, Cicatelli y Salsano habrían hecho creer al ciudadano alemán Ruprecht Thomas Dully que en la finca No. 54245, ubicada en Pacora, se desarrollaría un proyecto destinado a espacio logístico.

La Fiscalía sostiene que, bajo esa premisa, Dully adquirió 300 mil acciones de la sociedad Shard Alliance Corp Ltd, registrada en Islas Vírgenes Británicas y que, según la acusación, era tenedora de 100 acciones de la sociedad panameña Amestor Trading Inc., propietaria de la finca.

Según el documento, el 16 de marzo de 2015, Dully realizó una transferencia internacional por $300 mil desde una cuenta de la sociedad Morning Star Continental, S.A., en DZ Privatbank, hacia una cuenta de CF Properties Inc. en United International Bank, en Curazao.

La Fiscalía afirma que el proyecto finalmente no fue construido y que, hasta la fecha de la investigación, no existía permiso de construcción, registro del proyecto ni permiso para movimientos de tierra relacionados con el desarrollo señalado.

El Ministerio Público calificó los hechos como estafa agravada, conforme a los artículos 220 y 221, numeral 1, del Código Penal. La acusación atribuye a Cicatelli y Salsano participación en calidad de autores.

Dentro de los elementos de convicción, la Fiscalía incorporó entrevistas de Carlos Vidales e Ignacio Vidales, quienes también habrían recibido información sobre un proyecto de parque industrial en Pacora.

Carlos Vidales declaró que transfirió B/.150 mil para participar en el proyecto, mientras que Ignacio Vidales manifestó que realizó transferencias a una cuenta en Curazao con el propósito de participar en la inversión.

La investigación también incluyó documentos del Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial (Miviot), Registro Público, Ministerio de Comercio e Industrias, Ministerio de Ambiente y Alcaldía de Panamá.

Entre estos documentos figura una certificación de la Alcaldía de Panamá que señala que la finca 54245 no registraba permiso de construcción ni permiso de ocupación para el parque industrial denominado “Dolphin Industrial Park”.

Asimismo, el Miviot informó en enero de 2025 que en su sistema no constaban registros de proyectos relacionados con la Resolución No. 108-2017, mediante la cual se había aprobado el esquema de ordenamiento territorial denominado Pacora Metro Center.

La Fiscalía solicitó para Cicatelli y Salsano una pena de 120 meses de prisión, equivalente a 10 años, por el delito de estafa agravada.

También solicitó como pena accesoria una multa de $600 mil para cada uno, de acuerdo con lo establecido en el artículo 70 del Código Penal.

El Ministerio Público pidió al juez de garantías que tenga por presentada la acusación y dicte el auto de apertura de juicio oral, para que el caso sea remitido al Tribunal de Juicio Oral.