Donald Trump afirma que Estados Unidos tendrá ‘control permanente’ sobre Groenlandia

El presidente estadounidense Donald Trump aseguró este viernes 18 de septiembre que alcanzó un acuerdo con Dinamarca y Groenlandia que otorgaría a Estados Unidos “control permanente sobre la seguridad y todas las demás necesidades” en este territorio semiautónomo danés.

De acuerdo con el diario estadounidense The New York Times, los detalles completos de lo que Trump estaba describiendo no estaban claros de inmediato, pero poco después del anuncio del inquilino de la Casa Blanca, los líderes de Groenlandia y Dinamarca emitieron declaraciones en las que indicaron que esperaban que el acuerdo se firmara próximamente.

Trump publicó hoy en su red Truth Social que, en virtud de lo que estipularía ese acuerdo, “ningún adversario de Estados Unidos podrá JAMÁS tener una base en Groenlandia, mantener una presencia militar en Groenlandia ni realizar inversiones sensibles en Groenlandia sin nuestra aprobación expresa por escrito”.

El presidente estadounidense agregó asimismo que su país “iniciará el proceso para desarrollar una importante presencia militar en la parte apropiada de Groenlandia, de las cuales hay muchas”, al tiempo que sostuvo que Estados Unidos “SIEMPRE tendrá la capacidad total de hacer lo necesario en Groenlandia para garantizar y defender la seguridad de Groenlandia”.

En un panorama caracterizado por las crecientes presiones de la administración Trump para hacerse con Groenlandia, el NYT recordó que negociadores de Estados Unidos, Groenlandia y Dinamarca mantuvieron conversaciones confidenciales en Washington a principios de este año sobre el futuro de esa isla, la cual tiene presencia militar estadounidense desde 1951.

Durante esos diálogos, Estados Unidos abordó con Groenlandia otras vías de cooperación más allá de la militar, como aquella relacionada con los recursos naturales. Según comentaron funcionarios cercanos a las negociaciones al citado diario, los negociadores estadounidenses habían insistido en obtener poder de veto sobre cualquier acuerdo de inversión importante en Groenlandia, con el objetivo de dejar fuera a sus competidores en la escena internacional como Rusia y China.