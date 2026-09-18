Crimen de Claudia Tacoronte: capturan al principal sospechoso en México

Francisco Javier N., conocido como El Trompas, fue detenido la tarde del jueves en el centro de Cuautla, Morelos, México, señalado como el presunto responsable del asesinato de la estudiante española Claudia Tacoronte.
La captura se produjo luego de que un vecino alertara a las autoridades sobre la presencia del sospechoso en las inmediaciones de la Alameda.
La Policía Municipal inició la búsqueda y, unos 30 minutos después, lo ubicó cerca del mercado nuevo, en la esquina de las calles Insurgentes y No Reelección.
De acuerdo con fuentes citadas por medios mexicanos, el detenido se encontraba aparentemente intoxicado al momento de su captura. Tras ser ubicado, habría dicho: “La regué, ni modo, es lo que me toca”.
Tacoronte, estudiante de la Universidad de Granada, se encontraba en México como parte de un intercambio académico con la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM).
El sábado pasado, la joven participaba en unas jornadas sobre plantas medicinales en la Casa de la Cultura de Cuautla, donde también se hospedaba.
Según la investigación de la Fiscalía de Morelos, Tacoronte regresó al lugar alrededor de las 8:00 de la noche y permaneció en la entrada mientras fumaba y utilizaba su teléfono celular.
Cerca de las 8:49 p. m., el sospechoso habría ingresado al sitio, le habría robado el celular y posteriormente la habría atacado con un cuchillo. La joven murió en el lugar.
Las autoridades identificaron al sospechoso a partir de imágenes de cámaras de seguridad y confirmaron su identidad el miércoles, un día antes de su captura. El fiscal de Morelos, Fernando Blumenkron, informó además que El Trompas tenía antecedentes por robos a viviendas.
El ministro de Relaciones Exteriores de España, José Manuel Albares, confirmó que las autoridades mexicanas le comunicaron que el detenido habría confesado su participación en el crimen. Albares agradeció a México por la rapidez de las investigaciones.
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