Crimen de Claudia Tacoronte: capturan al principal sospechoso en México

Francisco Javier N., conocido como El Trompas, fue detenido la tarde del jueves en el centro de Cuautla, Morelos, México, señalado como el presunto responsable del asesinato de la estudiante española Claudia Tacoronte.

La captura se produjo luego de que un vecino alertara a las autoridades sobre la presencia del sospechoso en las inmediaciones de la Alameda.

La Policía Municipal inició la búsqueda y, unos 30 minutos después, lo ubicó cerca del mercado nuevo, en la esquina de las calles Insurgentes y No Reelección.

De acuerdo con fuentes citadas por medios mexicanos, el detenido se encontraba aparentemente intoxicado al momento de su captura. Tras ser ubicado, habría dicho: “La regué, ni modo, es lo que me toca”.