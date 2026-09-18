Panamá suma bronce en judo y el fútbol avanza en los Suramericanos Santa Fe 2026

El judoca panameño Ronal González obtuvo la medalla de bronce en la división de los -73 kilogramos durante la reciente jornada de los XIII Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 tras superar por ippon en tiempo de desempate al chileno Tomás Hernández, victoria con la cual la delegación nacional alcanzó un acumulado de seis preseas en la cita continental.

El camino del atleta istmeño hacia la premiación incluyó un triunfo inicial en la fase de cuartos de final ante el ecuatoriano José González, seguido de un tropiezo en la semifinal frente al brasileño Guilherme Castro, para finalmente asegurar la tercera casilla del podio mediante la técnica de oro en el combate decisivo.

En el plano de los deportes colectivos, la selección masculina de fútbol Sub-19 consiguió una victoria por marcador de 1-0 frente al conjunto de Colombia en la segunda fecha de la fase de grupos, gracias a una anotación agónica de Reynaldo Graham en el minuto 94 de juego, resultado que mantiene al equipo nacional con opciones claras de avanzar a las semifinales en su siguiente compromiso ante Perú programado para este domingo 20 a la 1:00 p.m.

Por su parte, el equipo masculino de esgrima en la modalidad de espada, integrado por Arturo Dorati, José Quirós, Julio Arias e Isaac Dorati, cerró la actuación nacional en la cuarta casilla del certamen tras derrotar a Chile por 41-38 en la instancia de cuartos de final, ceder en semifinales por un ajustado 38-40 ante Venezuela y registrar un marcador adverso de 36-45 frente al seleccionado de Argentina en la disputa por el tercer lugar.

Con este resultado en judo, la representación de Panamá amplió su registro medallero en el certamen, cifra que contempla tres preseas obtenidas en la gimnasia artística mediante el bronce en la competencia grupal, la medalla de plata de Hillary Heron en la final de salto y el bronce de Ana Gabriela Gutiérrez en suelo.

Finalmente, se suman al total la presea de bronce conquistada por Yuliett Hinestroza en los -51 kilogramos del boxeo y al bronce alcanzado en la prueba de dobles de bolos por la dupla conformada por Donald Lee y William Duen.