Bolos le da a Panamá su quinta medalla en los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026

Los atletas panameños Donald Lee y William Duen obtuvieron la medalla de bronce en la prueba de dobles de bolos en los XIII Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 al registrar un puntaje acumulado de 4965 pines tras completar dos jornadas de competencia en la sede argentina.

En el desarrollo del torneo, el dueto nacional finalizó en la quinta casilla durante la primera fecha con una marca de 2325 puntos, mientras que en la segunda jornada de tiro ocupó el primer lugar entre los ocho equipos participantes con 2640 unidades, combinación de resultados que les permitió escalar posiciones en la tabla general para asegurar el tercer lugar del podio.

Por otra parte, la representación panameña concluyó su desempeño en la modalidad técnica de Stand Up Paddle celebrada en el mismo recinto suramericano, prueba en la cual Edonays Caballero finalizó en el quinto puesto de la rama masculina con un registro de 20:33.65 minutos y Stephanie Bodden ocupó la quinta posición de la rama femenina al detener el cronómetro en 22:03.25 minutos.

En el cierre de la participación istmeña, Oliver Batista completó la prueba de triatlón sprint en la casilla 17 tras registrar un tiempo final de 57:59 minutos. El deportista nacional cumplió con el recorrido oficial del certamen integrado por 750 metros de natación, 20 kilómetros de ciclismo y cinco kilómetros de carrera a pie, culminando así la acción de la disciplina en esta edición de los Juegos Suramericanos.

Con este resultado en bolos, la delegación panameña sumó una nueva presea en el medallero acumulado de la cita continental, agregándose a los logros obtenidos en las fechas previas del calendario deportivo.

Panamá hasta el momento cosecha tres medallas en la disciplina de gimnasia artística: medalla grupal de bronce, presea de plata de Hillary Heron en salto y otra de bronce en suelo de Ana Gabriela Gutiérrez. Se suma también una medalla de bronce en boxeo de Yuliett Hinestroza.