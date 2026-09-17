Alcaldesa de San Miguelito limita a $8,000 mensuales las transferencias a las juntas comunales

La Alcaldía de San Miguelito estableció un límite de $8,000 mensuales por cada junta comunal para la ejecución y pago de las transferencias financiadas con recursos del Fondo General durante la vigencia fiscal 2026. La medida quedó establecida mediante el Decreto Alcaldicio No. 14-2026, publicado este jueves 17 de septiembre en la Gaceta Oficial Digital, y responde a la situación financiera del municipio, cuya recaudación continúa por debajo de los ingresos previstos en el presupuesto de este año. El decreto establece que la restricción se mantendrá mientras la recaudación y la disponibilidad financiera sean insuficientes para atender el nivel de gasto presupuestado. La disposición alcanza específicamente el objeto de gasto 646, denominado “Transferencia a junta comunal”, y ordena a la Tesorería Municipal aplicar el límite de $8,000 mensuales a cada una de las juntas comunales del distrito.

Menor recaudación

El Municipio de San Miguelito aprobó para 2026 un presupuesto de rentas y gastos cuyo Fondo General asciende a $21,141,888. Sin embargo, según los informes financieros presentados por el tesorero municipal y citados en el decreto, la recaudación estimada para el cierre del año continúa por debajo de los ingresos presupuestados. La alcaldesa Irma Hernández Berrío señala en el documento que esta situación obliga a preservar la liquidez del Fondo General para garantizar la continuidad de los servicios públicos municipales y cumplir con las obligaciones legalmente exigibles. La Alcaldía también reconoce que las medidas adoptadas previamente para mejorar los ingresos no lograron cerrar la brecha entre lo presupuestado y lo efectivamente recaudado. Entre ellas figura el Acuerdo Municipal No. 30 de junio de 2026, que estableció una moratoria para recuperar la cartera morosa y fortalecer la recaudación municipal.

Una medida temporal