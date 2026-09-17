Alcaldesa de San Miguelito limita a $8,000 mensuales las transferencias a las juntas comunales

La Alcaldía de San Miguelito estableció un límite de $8,000 mensuales por cada junta comunal para la ejecución y pago de las transferencias financiadas con recursos del Fondo General durante la vigencia fiscal 2026.
La medida quedó establecida mediante el Decreto Alcaldicio No. 14-2026, publicado este jueves 17 de septiembre en la Gaceta Oficial Digital, y responde a la situación financiera del municipio, cuya recaudación continúa por debajo de los ingresos previstos en el presupuesto de este año.
El decreto establece que la restricción se mantendrá mientras la recaudación y la disponibilidad financiera sean insuficientes para atender el nivel de gasto presupuestado.
La disposición alcanza específicamente el objeto de gasto 646, denominado “Transferencia a junta comunal”, y ordena a la Tesorería Municipal aplicar el límite de $8,000 mensuales a cada una de las juntas comunales del distrito.
El Municipio de San Miguelito aprobó para 2026 un presupuesto de rentas y gastos cuyo Fondo General asciende a $21,141,888.
Sin embargo, según los informes financieros presentados por el tesorero municipal y citados en el decreto, la recaudación estimada para el cierre del año continúa por debajo de los ingresos presupuestados.
La alcaldesa Irma Hernández Berrío señala en el documento que esta situación obliga a preservar la liquidez del Fondo General para garantizar la continuidad de los servicios públicos municipales y cumplir con las obligaciones legalmente exigibles.
La Alcaldía también reconoce que las medidas adoptadas previamente para mejorar los ingresos no lograron cerrar la brecha entre lo presupuestado y lo efectivamente recaudado.
Entre ellas figura el Acuerdo Municipal No. 30 de junio de 2026, que estableció una moratoria para recuperar la cartera morosa y fortalecer la recaudación municipal.
El decreto aclara que el límite de $8,000 mensuales no significa una reducción de las asignaciones presupuestarias aprobadas por el Concejo Municipal.
La norma establece expresamente que la medida no reduce, cancela, traslada ni reasigna las partidas contempladas en los artículos 57 al 65 del Acuerdo Municipal No. 80 de 2025, que aprobó el presupuesto de 2026.
En otras palabras, la Alcaldía mantiene las partidas dentro del presupuesto vigente, pero limita temporalmente cuánto puede ejecutar y pagar cada mes debido a la disponibilidad de recursos.
La medida seguirá vigente mientras persista la insuficiencia de ingresos y liquidez.
Antecedentes
Esta no es la primera vez durante 2026 que la Alcaldía de San Miguelito adopta medidas para contener el gasto.
El Decreto Alcaldicio No. 10-2026, del 1 de julio, estableció medidas de contención y fijó inicialmente un límite para las transferencias a las juntas comunales. Sin embargo, esa disposición fue derogada al día siguiente mediante el Decreto Alcaldicio No. 11-2026.
El nuevo decreto incorpora además la opinión C-SAM-78-26 de la Procuraduría de la Administración, emitida el 4 de septiembre. Según la Alcaldía, esa opinión precisa que la contención del gasto constituye una medida preventiva y temporal que permite congelar la disponibilidad de partidas con base en criterios objetivos, siempre que no modifique los montos ni la estructura del presupuesto aprobado.
La nueva medida se sustenta precisamente en ese criterio y en la necesidad de ajustar temporalmente la ejecución del gasto a la disponibilidad real de recursos.
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