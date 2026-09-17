Nuevo centro en Panamá formará técnicos para el sector agropecuario

Panamá inauguró este jueves, 17 de septiembre, el Centro de Especialidades Agropecuarias (CEAGRO AIP), una iniciativa del Gobierno Nacional orientada a fortalecer la formación técnica superior especializada y preparar el talento humano que requiere el sector agropecuario.

El acto contó con la presencia del presidente José Raúl Mulino y del ministro de Desarrollo Agropecuario (MIDA), Roberto Linares.

Con la apertura del centro se incorporan nuevas capacidades al sector agroalimentario, mediante un modelo de formación vinculado con las necesidades de las fincas, las empresas agroindustriales y las nuevas tecnologías aplicadas al agro.

Ante los becarios, Mulino destacó que CEAGRO AIP representa “oportunidades reales para gente de carne y hueso, que desea una oportunidad, que quiere esforzarse, avanzar y tener una mejor vida”.

El centro inicia su primera etapa académica con 100 estudiantes becados, provenientes de distintas provincias y comarcas del país. De este grupo, el 70 % corresponde a egresados de bachilleratos agropecuarios y el 30 % a egresados de bachilleratos en ciencias, con una participación equitativa entre hombres y mujeres.

Esta primera generación estudiará en una instalación de la Ciudad del Saber. La sede principal de CEAGRO AIP será eventualmente edificada en un globo de terreno de 15 hectáreas donado por el Instituto Profesional y Técnico La Pintada, en la provincia de Coclé.

CEAGRO AIP desarrollará un modelo educativo basado en el principio de “aprender haciendo”, con una formación compuesta por 40% de contenidos teóricos y 60% de experiencias prácticas. Esto permitirá a los estudiantes tener contacto con procesos productivos, tecnología, innovación y resolución de problemas reales.

La formación tendrá una duración de dos años y estará orientada a áreas estratégicas como producción agrícola y pecuaria, agroindustria, gestión de empresas agropecuarias, tecnologías aplicadas al agro, mecanización y acuicultura.

“Como padre, sé muy bien el orgullo que siente la mamá y el papá de cada uno de ustedes, porque no hay nada más grandioso que ver a nuestros hijos superarnos en conocimiento y en capacidad; ese es un logro que se disfruta desde lo más profundo del corazón”, indicó el presidente.

Durante el acto también se hizo entrega de capitales semilla por parte del Banco Nacional de Panamá y la Caja de Ahorros, así como de las becas a los estudiantes que iniciarán estudios en este centro educativo.

CEAGRO AIP cuenta con la cooperación técnica del Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA) y la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO). Además, promueve vínculos académicos y de cooperación con instituciones internacionales como EARTH University, en Costa Rica; la Escuela Agrícola Panamericana Zamorano, en Honduras; y la Universidad Autónoma Chapingo, en México.

La iniciativa busca acercar la formación técnica a las necesidades del sector productivo y preparar técnicos capaces de comprender los procesos, utilizar nuevas tecnologías, identificar oportunidades de mejora y contribuir a una agricultura más productiva y competitiva.

Al finalizar su intervención, Mulino agradeció de forma particular el apoyo del ministro de Desarrollo Agropecuario, Roberto Linares, en beneficio de las nuevas generaciones de jóvenes interesados en continuar fortaleciendo el sector agropecuario panameño.