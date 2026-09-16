Rafael Nadal regresa a las canchas tras su retiro para exhibición en octubre

El extenista de español Rafael Nadal disputará un partido de exhibición denominado “Rafa Nadal Academy Slam” el 3 de octubre en Manacor, Mallorca, con el propósito de conmemorar diez años del centro de formación que lleva su nombre mediante un encuentro sobre la cancha en el que participará junto a deportistas de su trayectoria en el circuito

En este contexto, la organización de la actividad contempla la presencia de atletas que acompañaron al tenista durante su paso por las competencias de la disciplina, aunque las identidades de los asistentes permanecen sin publicar y se darán a conocer en días antes del encuentro por parte de la administración del centro de entrenamiento.

Asimismo, el recinto abrió sus puertas en el año 2016 en Mallorca para el desarrollo de jugadores en etapas de instrucción.

Desde su apertura, el lugar funcionó como centro de entrenamiento para deportistas como Casper Ruud, de Noruega, quien alcanzó el puesto dos del escalafón de la Asociación de Tenistas Profesionales (ATP) y Alexandra Eala, de Filipinas, integrante de las listas del circuito de la Women’s Tennis Association (Asociación de Mujeres Tenistas).

Por consiguiente, el evento marcará la reaparición en cancha de Nadal tras su retiro en noviembre de 2024, fecha en la que concluyó su etapa en las pistas durante la fase de finales de la Copa Davis en Málaga. En su palmarés constan 22 trofeos de torneos Grand Slam y 14 triunfos en la cancha francesa de Roland Garros.