Menos trámites y más obras: así plantea el Gobierno reformar el Régimen APP

Una propuesta de reforma al Régimen de Asociación Público-Privada (APP) plantea cambios a la legislación vigente con el objetivo de agilizar la ejecución de proyectos de infraestructura, facilitar la participación del sector privado y mejorar la eficiencia de estos procesos en Panamá.

El proyecto, presentado ante la Asamblea Nacional por el ministro de la Presidencia, Juan Carlos Orillac, contempla modificaciones a 13 artículos de la Ley 93 de 2019 y la incorporación de seis nuevos artículos.

Entre los principales cambios planteados está la simplificación de determinadas etapas y trámites que, de acuerdo con la evaluación realizada por el Ejecutivo, pueden extender innecesariamente los tiempos de los proyectos. La propuesta busca reducir estos procesos sin eliminar los controles, garantías y mecanismos de transparencia establecidos en el régimen.

Además, se plantea promover una mayor participación del sector privado y movilizar inversión para el desarrollo de obras públicas, mediante un marco que incentive la competencia y permita reducir el costo total de los proyectos para el Estado y los usuarios.

La iniciativa también busca fortalecer los criterios técnicos, la disciplina fiscal y los mecanismos de transparencia y control, de manera que los proyectos de APP respondan a necesidades concretas y representen un uso eficiente de los recursos públicos.

Otro de los objetivos planteados es permitir que un mayor número de proyectos pueda ser estructurado y ejecutado en menos tiempo, generando empleos durante las etapas de construcción y operación y dinamizando las actividades económicas vinculadas a las obras.

El Ejecutivo sostiene que la reforma responde a la experiencia acumulada desde la aprobación del Régimen APP en 2019 y busca ajustar la normativa a las necesidades actuales, tomando en cuenta prácticas aplicadas a nivel internacional.