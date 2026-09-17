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Menos trámites y más obras: así plantea el Gobierno reformar el Régimen APP

Ministro Orillac presenta ante la Asamblea propuesta para modificar el Régimen APP
Ministro Orillac presenta ante la Asamblea propuesta para modificar el Régimen APP Cedida
Por
Emiliana Tuñón
  • 17/09/2026 16:33
Juan Carlos Orillac llevó a la Asamblea Nacional una propuesta que plantea simplificar trámites y agilizar proyectos de infraestructura bajo el modelo APP.

Una propuesta de reforma al Régimen de Asociación Público-Privada (APP) plantea cambios a la legislación vigente con el objetivo de agilizar la ejecución de proyectos de infraestructura, facilitar la participación del sector privado y mejorar la eficiencia de estos procesos en Panamá.

El proyecto, presentado ante la Asamblea Nacional por el ministro de la Presidencia, Juan Carlos Orillac, contempla modificaciones a 13 artículos de la Ley 93 de 2019 y la incorporación de seis nuevos artículos.

Entre los principales cambios planteados está la simplificación de determinadas etapas y trámites que, de acuerdo con la evaluación realizada por el Ejecutivo, pueden extender innecesariamente los tiempos de los proyectos. La propuesta busca reducir estos procesos sin eliminar los controles, garantías y mecanismos de transparencia establecidos en el régimen.

Además, se plantea promover una mayor participación del sector privado y movilizar inversión para el desarrollo de obras públicas, mediante un marco que incentive la competencia y permita reducir el costo total de los proyectos para el Estado y los usuarios.

La iniciativa también busca fortalecer los criterios técnicos, la disciplina fiscal y los mecanismos de transparencia y control, de manera que los proyectos de APP respondan a necesidades concretas y representen un uso eficiente de los recursos públicos.

Otro de los objetivos planteados es permitir que un mayor número de proyectos pueda ser estructurado y ejecutado en menos tiempo, generando empleos durante las etapas de construcción y operación y dinamizando las actividades económicas vinculadas a las obras.

El Ejecutivo sostiene que la reforma responde a la experiencia acumulada desde la aprobación del Régimen APP en 2019 y busca ajustar la normativa a las necesidades actuales, tomando en cuenta prácticas aplicadas a nivel internacional.

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